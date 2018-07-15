Искатель написав:

Вернулся из отпуска за границей, где активно пользовался двумя картами: "Привата" и Моно. До последнего момента был твердо уверен, что Моно - лучше. Особенно импонировало то, что в приложении писало курс экзотической валюты в гривне и считало четко по этому курсу (в отличие от Привата, где приходилось гадать, по какому курсу пересчитают).И вот в момент, когда я был готов признать победу карты Моно, произошел очень непонятный случай: в аэропорту, в местном "Бургер Клабе", - отказ при оплате картой Моно. Первый раз у меня за все время. Код ошибки - 811. System error.После чего достал карту Привата - и оплата прошла.Что это было? Возможно, ошибочно ввел пин-код? Но до сего времени никогда, ни разу не ошибался... В общем, карта Моно внезапно и резко упала в глазах...