это совсем другую тему открывать надо)
в айбоксе своя иконка "моно". При вводе номера карты и телефона, коробочка пишет имя и фамилию владельца. безопасность-с
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:04
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:33
Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:45
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:54
У меня после обновы неактиана "."
1.15.5-mono
Щось мені з ТАС "щастить"
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