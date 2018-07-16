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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:04
Bosstone написав:justit
Есть люди, которые любой ящик для пополнения счета называют айбоксом, независимо от владельца.
это совсем другую тему открывать надо)
в айбоксе своя иконка "моно". При вводе номера карты и телефона, коробочка пишет имя и фамилию владельца. безопасность-с
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:33
Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:45
BBC написав:
Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?
Кратно 1 копейке, мин. 100,00 грн. макс. 60.000,00 грн.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:54
Bosstone написав: BBC написав:
Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?
Кратно 1 копейке, мин. 100,00 грн. макс. 60.000,00 грн.
У меня после обновы неактиана "."
1.15.5-mono
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:26
BBC написав:
У меня после обновы неактиана "."
1.15.5-mono
Попробуйте стандартную клавиатуру
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:29
Только стандартную и использую Samsung A5 2017 Android 8.0.0
Щось мені з ТАС "щастить"
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