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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:04

  Bosstone написав:justit
Есть люди, которые любой ящик для пополнения счета называют айбоксом, независимо от владельца.


это совсем другую тему открывать надо)

в айбоксе своя иконка "моно". При вводе номера карты и телефона, коробочка пишет имя и фамилию владельца. безопасность-с
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:33

Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:45

  BBC написав:Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?

Кратно 1 копейке, мин. 100,00 грн. макс. 60.000,00 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:54

  Bosstone написав:
  BBC написав:Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?

Кратно 1 копейке, мин. 100,00 грн. макс. 60.000,00 грн.
У меня после обновы неактиана "."
1.15.5-mono
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:26

  BBC написав:У меня после обновы неактиана "."
1.15.5-mono

Попробуйте стандартную клавиатуру
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:29

Только стандартную и использую Samsung A5 2017 Android 8.0.0
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:13

  ukrmvs написав:
  Bosstone написав:justit
Есть люди, которые любой ящик для пополнения счета называют айбоксом, независимо от владельца.


это совсем другую тему открывать надо)

в айбоксе своя иконка "моно". При вводе номера карты и телефона, коробочка пишет имя и фамилию владельца. безопасность-с

А тумба Привата номер карты с магнитной полосы читает!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:22

Re: Monobank

"Извините, пожалуйста, сегодня ночью на стороне платежной системы произошёл сбой. Прошло списание сумм операций за 14.07 (списание отображено от мерчанта MONODirectR).

Мы уже занимаемся решением и отменой этих списаний. Не переживайте, пожалуйста.

Спасибо за понимание!"
Такое сегодня в приложении Монобанка и дебетная карта без кредитного лимита до сих пор в минусе, чего быть не может. Пользоваться ей нельзя.
Когда это исправят?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:39

Andrew75
на фейсбуке есть такая инфо.
у меня вроде всё норм, никаких списаний не было, лимит никуда не ушел. хотя сегодня утром доверили активировать карту. Лимит не дало, сказало пользоваться картой. Но потом через полчаса приложение передумало, и сказало что лимит на рассмотрении
ukrmvs
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