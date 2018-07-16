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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:04
Bosstone написав:justit
Есть люди, которые любой ящик для пополнения счета называют айбоксом, независимо от владельца.
это совсем другую тему открывать надо)
в айбоксе своя иконка "моно". При вводе номера карты и телефона, коробочка пишет имя и фамилию владельца. безопасность-с
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:33
Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:45
BBC написав:
Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?
Кратно 1 копейке, мин. 100,00 грн. макс. 60.000,00 грн.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:54
Bosstone написав: BBC написав:
Давно р2р в приложении МОНО кратно 1 грн на вход?
Кратно 1 копейке, мин. 100,00 грн. макс. 60.000,00 грн.
У меня после обновы неактиана "."
1.15.5-mono
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:26
BBC написав:
У меня после обновы неактиана "."
1.15.5-mono
Попробуйте стандартную клавиатуру
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:29
Только стандартную и использую Samsung A5 2017 Android 8.0.0
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:13
ukrmvs написав: Bosstone написав:justit
Есть люди, которые любой ящик для пополнения счета называют айбоксом, независимо от владельца.
это совсем другую тему открывать надо)
в айбоксе своя иконка "моно". При вводе номера карты и телефона, коробочка пишет имя и фамилию владельца. безопасность-с
А тумба Привата номер карты с магнитной полосы читает!
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:22
"Извините, пожалуйста, сегодня ночью на стороне платежной системы произошёл сбой. Прошло списание сумм операций за 14.07 (списание отображено от мерчанта MONODirectR).
Мы уже занимаемся решением и отменой этих списаний. Не переживайте, пожалуйста.
Спасибо за понимание!"
Такое сегодня в приложении Монобанка и дебетная карта без кредитного лимита до сих пор в минусе, чего быть не может. Пользоваться ей нельзя.
Когда это исправят?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:39
Andrew75
на фейсбуке есть такая инфо.
у меня вроде всё норм, никаких списаний не было, лимит никуда не ушел. хотя сегодня утром доверили активировать карту. Лимит не дало, сказало пользоваться картой. Но потом через полчаса приложение передумало, и сказало что лимит на рассмотрении
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:06
guntherhouse777 написав: Amid написав:
К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.
И Тася пасет задних.)
А что такое "Б5"?
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Arh_ua
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