Додано: Вів 17 лип, 2018 11:40

guntherhouse777 написав: Amid написав: К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми. К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.

Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.



И Тася пасет задних.) Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.И Тася пасет задних.)

А можете скинуть ссылку на таблицу? Однако, что-то мне подсказывает, что преимущество аллы весьма небольшое, при этом нужно следить за РД-5 дней, чтоб не влететь в 60 грн и РД +25 рассрочка. Да и процент под который лежат средства, освободившиеся благодаря рассрочке, вероятно, подразумевается глобусовский, а далеко не все согласятся держать там деньги. Хотя я не знаю, сколько стоит СЭП из глобуса или других банков, с которых предполагается аллу гасить. Слишком много суеты, на бензин больше уйдёт, чем будет профита. Это к тому, что если есть Б5, то оформлять максимум на данном этапе навряд ли имеет смысл.