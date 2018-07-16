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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:38

Re: Monobank

  Arh_ua написав:А что такое "Б5"?

Кредитна картка «Велика п’ятірка» від АТ «ТАСКОМБАНК»
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:40

  guntherhouse777 написав:
  Amid написав:К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.

Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.

И Тася пасет задних.)


А можете скинуть ссылку на таблицу? Однако, что-то мне подсказывает, что преимущество аллы весьма небольшое, при этом нужно следить за РД-5 дней, чтоб не влететь в 60 грн и РД +25 рассрочка. Да и процент под который лежат средства, освободившиеся благодаря рассрочке, вероятно, подразумевается глобусовский, а далеко не все согласятся держать там деньги. Хотя я не знаю, сколько стоит СЭП из глобуса или других банков, с которых предполагается аллу гасить. Слишком много суеты, на бензин больше уйдёт, чем будет профита. Это к тому, что если есть Б5, то оформлять максимум на данном этапе навряд ли имеет смысл.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:30

  Amid написав:Однако, что-то мне подсказывает, что преимущество аллы весьма небольшое, при этом нужно следить за РД-5 дней, чтоб не влететь в 60 грн и РД +25 рассрочка. Да и процент под который лежат средства, освободившиеся благодаря рассрочке, вероятно, подразумевается глобусовский, а далеко не все согласятся держать там деньги. Хотя я не знаю, сколько стоит СЭП из глобуса или других банков, с которых предполагается аллу гасить. Слишком много суеты, на бензин больше уйдёт, чем будет профита. Это к тому, что если есть Б5, то оформлять максимум на данном этапе навряд ли имеет смысл.


Да если держать на сберегательных в самих банках то смысла нет.

Зображення

Но если хранить деньги более рационально то будет в плюс от рассрочек.

ЗЫ Позволил себе добавить в чудную таблицу коллеги реалистичности понимания процесса. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:05

Опять доступны копейки для р2р
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:18

  BBC написав:Опять доступны копейки для р2р

П2П пекази НБУ якимсь макаром контролює?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:19

  Amid написав:
  guntherhouse777 написав:
  Amid написав:К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.

Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.

И Тася пасет задних.)


А можете скинуть ссылку на таблицу? Однако, что-то мне подсказывает, что преимущество аллы весьма небольшое, при этом нужно следить за РД-5 дней, чтоб не влететь в 60 грн и РД +25 рассрочка. Да и процент под который лежат средства, освободившиеся благодаря рассрочке, вероятно, подразумевается глобусовский, а далеко не все согласятся держать там деньги. Хотя я не знаю, сколько стоит СЭП из глобуса или других банков, с которых предполагается аллу гасить. Слишком много суеты, на бензин больше уйдёт, чем будет профита. Это к тому, что если есть Б5, то оформлять максимум на данном этапе навряд ли имеет смысл.

А как получить 4% кешбек, если на сайте написано 2% ???
Спасибо
Arh_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:42

Arh_ua там до конца августа акция, с 1000 грн. 4% http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:11

с привата на моно, какая комиссия?. говорят что моно ее возращает? и по каким реквизитам надо перекидывать на моно?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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