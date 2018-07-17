Додано: Вів 17 лип, 2018 15:11

с привата на моно, какая комиссия?. говорят что моно ее возращает? и по каким реквизитам надо перекидывать на моно?

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.