Amid написав:К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.
И Тася пасет задних.)
А можете скинуть ссылку на таблицу? Однако, что-то мне подсказывает, что преимущество аллы весьма небольшое, при этом нужно следить за РД-5 дней, чтоб не влететь в 60 грн и РД +25 рассрочка. Да и процент под который лежат средства, освободившиеся благодаря рассрочке, вероятно, подразумевается глобусовский, а далеко не все согласятся держать там деньги. Хотя я не знаю, сколько стоит СЭП из глобуса или других банков, с которых предполагается аллу гасить. Слишком много суеты, на бензин больше уйдёт, чем будет профита. Это к тому, что если есть Б5, то оформлять максимум на данном этапе навряд ли имеет смысл.
Amid написав:К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.
И Тася пасет задних.)
А можете скинуть ссылку на таблицу? Однако, что-то мне подсказывает, что преимущество аллы весьма небольшое, при этом нужно следить за РД-5 дней, чтоб не влететь в 60 грн и РД +25 рассрочка. Да и процент под который лежат средства, освободившиеся благодаря рассрочке, вероятно, подразумевается глобусовский, а далеко не все согласятся держать там деньги. Хотя я не знаю, сколько стоит СЭП из глобуса или других банков, с которых предполагается аллу гасить. Слишком много суеты, на бензин больше уйдёт, чем будет профита. Это к тому, что если есть Б5, то оформлять максимум на данном этапе навряд ли имеет смысл.
А как получить 4% кешбек, если на сайте написано 2% ??? Спасибо