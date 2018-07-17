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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 792793794795
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:13

  Игорь Алексеевич написав:с привата на моно, какая комиссия?. говорят что моно ее возращает? и по каким реквизитам надо перекидывать на моно?

В моно есть кнопка "пополнить картой другого банка", через нее комиссия привата 0,5% (мин. 5 грн.). Там же реквизиты для пополнения по сепу (на транз. счет), стандартная комиссия привата 3 грн.
Моно компенсирует (0,5% чистыми) только пополнение налом в тсо привата.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:09

guntherhouse777
Видел, спасибо. Не стану отрицать - немного выгоднее. Всё же ИМХО, при уже наличии Б5 и не наличии максимки слишком много лишних телодвижений, а разница минимальна.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:28

  Amid написав:guntherhouse777
Видел, спасибо. Не стану отрицать - немного выгоднее. Всё же ИМХО, при уже наличии Б5 и не наличии максимки слишком много лишних телодвижений, а разница минимальна.

Согласен.
Эта разница для истинных свинорылов).
И тех, кто может пройти минное поле от аллы.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:33

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Опять доступны копейки для р2р

П2П пекази НБУ якимсь макаром контролює?

не, поэтому анонимки так востребованы
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:05

Re: Monobank

MASolomko написав:
  Stargazer212 написав:просто это у меня первая кредитка, которой я реально пользуюсь, неопытен в этих делах, вот и ищу подводные камни.
Открой страницу карты Универсальной (Уни) на сайте Привата и почитайте её полностью.
Кредитка от мони во многом идентична Уни.

Из явных рекомендаций:
- установите кредитный лимит, при использовании полностью которого ты сможешь без проблем погасить на протяжении льготного периода;
- моня по умолчанию ставит лимит на оплату в интернете 1 тыс. грн -- если не пользуешься оплатой в сети, то отключи его и выставляй сумму перед оплатой;
- гасить кредитную карту до даты Х лучше заблаговременно за 3 банковских дня.

Кредитка мони простая в использовании (на текущий момент точно), подводных камней нет или они небольшие.
Если подтверждать 3д через приложение лимит на инет-покупки поднимется сам.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:06

Re: Monobank

Alex_ki написав:Нет, все работает по умолчанию.
Единственное - у меня все транзакции, на любую сумму требовали пин, не смотря на настройку в приложении
У меня не требовали.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:41

Форумчане подскажите, каким макаром безболезненно перевести доляры на моню чтоб зачислилась гривна по их курсу...вроде 26.36.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:02

  lov2108 написав:Форумчане подскажите, каким макаром безболезненно перевести доляры на моню чтоб зачислилась гривна по их курсу...вроде 26.36.

Любым переводом в долларах. Например, с большинства электронных кошельков можно отправить. Переводы в долларах запретили отправлять только со счетов из Украины в Украину.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:07

  safonovstanislav написав:
  lov2108 написав:Форумчане подскажите, каким макаром безболезненно перевести доляры на моню чтоб зачислилась гривна по их курсу...вроде 26.36.

Любым переводом в долларах. Например, с большинства электронных кошельков можно отправить. Переводы в долларах запретили отправлять только со счетов из Украины в Украину.

От фак...я думал со счёта альфы отправить. Разве что вариант кому с кошелька надо вывести - а я нал :mrgreen:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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  #<1 ... 792793794795
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