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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:13
Игорь Алексеевич написав:
с привата на моно, какая комиссия?. говорят что моно ее возращает? и по каким реквизитам надо перекидывать на моно?
В моно есть кнопка "пополнить картой другого банка", через нее комиссия привата 0,5% (мин. 5 грн.). Там же реквизиты для пополнения по сепу (на транз. счет), стандартная комиссия привата 3 грн.
Моно компенсирует (0,5% чистыми) только пополнение налом в тсо привата.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 17:09
guntherhouse777
Видел, спасибо. Не стану отрицать - немного выгоднее. Всё же ИМХО, при уже наличии Б5 и не наличии максимки слишком много лишних телодвижений, а разница минимальна.
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Amid
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Додано: Вів 17 лип, 2018 21:28
Amid написав:guntherhouse777
Видел, спасибо. Не стану отрицать - немного выгоднее. Всё же ИМХО, при уже наличии Б5 и не наличии максимки слишком много лишних телодвижений, а разница минимальна.
Согласен.
Эта разница для истинных свинорылов).
И тех, кто может пройти минное поле от аллы.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 22:33
Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Опять доступны копейки для р2р
П2П пекази НБУ якимсь макаром контролює?
не, поэтому анонимки так востребованы
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Bosstone
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Додано: Сер 18 лип, 2018 07:05
MASolomko написав: Stargazer212 написав:
просто это у меня первая кредитка, которой я реально пользуюсь, неопытен в этих делах, вот и ищу подводные камни.
Открой страницу карты Универсальной (Уни) на сайте Привата и почитайте её полностью.
Кредитка от мони во многом идентична Уни.
Из явных рекомендаций:
- установите кредитный лимит, при использовании полностью которого ты сможешь без проблем погасить на протяжении льготного периода;
- моня по умолчанию ставит лимит на оплату в интернете 1 тыс. грн -- если не пользуешься оплатой в сети, то отключи его и выставляй сумму перед оплатой;
- гасить кредитную карту до даты Х лучше заблаговременно за 3 банковских дня.
Кредитка мони простая в использовании (на текущий момент точно), подводных камней нет или они небольшие.
Если подтверждать 3д через приложение лимит на инет-покупки поднимется сам.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Сер 18 лип, 2018 07:06
Alex_ki написав:Нет, все работает по умолчанию.
Единственное - у меня все транзакции, на любую сумму требовали пин, не смотря на настройку в приложении
У меня не требовали.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 07:41
Форумчане подскажите, каким макаром безболезненно перевести доляры на моню чтоб зачислилась гривна по их курсу...вроде 26.36.
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lov2108
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Додано: Сер 18 лип, 2018 08:02
lov2108 написав:
Форумчане подскажите, каким макаром безболезненно перевести доляры на моню чтоб зачислилась гривна по их курсу...вроде 26.36.
Любым переводом в долларах. Например, с большинства электронных кошельков можно отправить. Переводы в долларах запретили отправлять только со счетов из Украины в Украину.
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safonovstanislav
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Додано: Сер 18 лип, 2018 08:07
safonovstanislav написав: lov2108 написав:
Форумчане подскажите, каким макаром безболезненно перевести доляры на моню чтоб зачислилась гривна по их курсу...вроде 26.36.
Любым переводом в долларах. Например, с большинства электронных кошельков можно отправить. Переводы в долларах запретили отправлять только со счетов из Украины в Украину.
От фак...я думал со счёта альфы отправить. Разве что вариант кому с кошелька надо вывести - а я нал
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lov2108
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Додано: Сер 18 лип, 2018 09:35
Вопрос. Впервые попытался оплатить комуналку. Но требует заполнить поля "Счетчики" (counters). Счетчик один на весь дом (общежитие). Как оплатить не заполняя поле counters?
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vikovas
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