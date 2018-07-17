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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:44
vikovas написав:
Вопрос. Впервые попытался оплатить комуналку. Но требует заполнить поля "Счетчики" (counters). Счетчик один на весь дом (общежитие). Как оплатить не заполняя поле counters?
Ответ очевиден.
Платить нужно без участия моно приложения
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:03
обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:41
yama написав:
обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк
...
Очень жаль, что мы вас расстроили
Спортивный депозит и валютные карты ожидаем в ближайшие 1-2 месяца. Мы очень стараемся, чтобы порадовать наших Клиентов.
monobank — перший мобiльний банк
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:43
monobank_ua написав: yama написав:
обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк
...
Очень жаль, что мы вас расстроили
Спортивный депозит и валютные карты ожидаем в ближайшие 1-2 месяца. Мы очень стараемся, чтобы порадовать наших Клиентов.
Це дуже довго чекати.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:51
monobank_ua написав: yama написав:
обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк
...
Очень жаль, что мы вас расстроили
Спортивный депозит и валютные карты ожидаем в ближайшие 1-2 месяца. Мы очень стараемся, чтобы порадовать наших Клиентов.
10000 шагов в день по сухому и по снегу - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Запустите его тогда под Новый Год, и назовите "Для колядников"...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:52
monobank_ua,
когда и как можно разместить валютный депо? И будет ли он принимать участие в программе мотивации вкладчиков от портала "МинФин" (там Универсалбанк)?
Сейчас решается вопрос: Вы или конкуренты. Говорите всё, что знаете
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Грйс-мэн
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