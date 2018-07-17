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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:44

  vikovas написав:Вопрос. Впервые попытался оплатить комуналку. Но требует заполнить поля "Счетчики" (counters). Счетчик один на весь дом (общежитие). Как оплатить не заполняя поле counters?


Ответ очевиден.
Платить нужно без участия моно приложения :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:03

Re: Monobank

обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк :D ...
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:41

  yama написав:обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк :D ...


Очень жаль, что мы вас расстроили :(
Спортивный депозит и валютные карты ожидаем в ближайшие 1-2 месяца. Мы очень стараемся, чтобы порадовать наших Клиентов.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:43

  monobank_ua написав:
  yama написав:обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк :D ...


Очень жаль, что мы вас расстроили :(
Спортивный депозит и валютные карты ожидаем в ближайшие 1-2 месяца. Мы очень стараемся, чтобы порадовать наших Клиентов.

Це дуже довго чекати. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:51

  monobank_ua написав:
  yama написав:обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк :D ...


Очень жаль, что мы вас расстроили :(
Спортивный депозит и валютные карты ожидаем в ближайшие 1-2 месяца. Мы очень стараемся, чтобы порадовать наших Клиентов.


10000 шагов в день по сухому и по снегу - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Запустите его тогда под Новый Год, и назовите "Для колядников"...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:52

monobank_ua, когда и как можно разместить валютный депо? И будет ли он принимать участие в программе мотивации вкладчиков от портала "МинФин" (там Универсалбанк)?

Сейчас решается вопрос: Вы или конкуренты. Говорите всё, что знаете :-)
Грйс-мэн
 
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  #<1 ... 793794795796
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