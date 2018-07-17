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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51

  monobank_ua написав:
  Грйс-мэн написав:monobank_ua, когда и как можно разместить валютный депо? И будет ли он принимать участие в программе мотивации вкладчиков от портала "МинФин" (там Универсалбанк)?

Сейчас решается вопрос: Вы или конкуренты. Говорите всё, что знаете :-)


Да, конечно! Планируем расширение депозитной линейки помимо спортивного депозита, но немного позже! Немного терпения ;)

Фронтмен обещал в июле.
Переносятся сроки?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:58

  guntherhouse777 написав:Фронтмен обещал в июле.

В других банках достаточно добавить продукт, и начинай грести.
А здесь, надо переписывать апликуху. Апликуха - тормоз проекта "Моно".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:19

  wig написав:
  guntherhouse777 написав:Фронтмен обещал в июле.

В других банках достаточно добавить продукт, и начинай грести.
А здесь, надо переписывать апликуху. Апликуха - тормоз проекта "Моно".

Не обижайтесь, но.. Не несите ерунды.
В апликухе смысл продукта.
Все должно быть автоматизировано.
Хотите сейчас - Вы можете обратиться напрямую в Универсал Банк.
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