monobank_ua написав:
Да, конечно! Планируем расширение депозитной линейки помимо спортивного депозита, но немного позже! Немного терпения
Фронтмен обещал в июле.
Переносятся сроки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51
Фронтмен обещал в июле.
Переносятся сроки?
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:58
В других банках достаточно добавить продукт, и начинай грести.
А здесь, надо переписывать апликуху. Апликуха - тормоз проекта "Моно".
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:19
Не обижайтесь, но.. Не несите ерунды.
В апликухе смысл продукта.
Все должно быть автоматизировано.
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Вот Вам депозиты:
Вот Вам карты:
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