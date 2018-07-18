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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51
monobank_ua написав: Грйс-мэн написав:monobank_ua,
когда и как можно разместить валютный депо? И будет ли он принимать участие в программе мотивации вкладчиков от портала "МинФин" (там Универсалбанк)?
Сейчас решается вопрос: Вы или конкуренты. Говорите всё, что знаете
Да, конечно! Планируем расширение депозитной линейки помимо спортивного депозита, но немного позже! Немного терпения
Фронтмен обещал в июле.
Переносятся сроки?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:58
guntherhouse777 написав:
Фронтмен обещал в июле.
В других банках достаточно добавить продукт, и начинай грести.
А здесь, надо переписывать апликуху. Апликуха - тормоз проекта "Моно".
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:19
wig написав: guntherhouse777 написав:
Фронтмен обещал в июле.
В других банках достаточно добавить продукт, и начинай грести.
А здесь, надо переписывать апликуху. Апликуха - тормоз проекта "Моно".
Не обижайтесь, но.. Не несите ерунды.
В апликухе смысл продукта.
Все должно быть автоматизировано.
Хотите сейчас - Вы можете обратиться напрямую в Универсал Банк.
Вот Вам депозиты:https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
Вот Вам карты:https://www.universalbank.com.ua/cards
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:37
curiousobro написав: vikovas написав:
Вопрос. Впервые попытался оплатить комуналку. Но требует заполнить поля "Счетчики" (counters). Счетчик один на весь дом (общежитие). Как оплатить не заполняя поле counters?
Ответ очевиден.
Платить нужно без участия моно приложения
еще очевидней внести 1 и 1
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v57
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:37
klug написав:monobank_ua
іменна теж у вас World Debit
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Конечно Debit) Вы хоть один украинский банк навскидку назовете, где истинный Credit?)
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ukrmvs
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:01
ukrmvs написав: klug написав:monobank_ua
іменна теж у вас World Debit
?
Конечно Debit) Вы хоть один украинский банк навскидку назовете, где истинный Credit?)
Приват, золотая именная.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04
Да и наоборот бывает, дебетка с кредитным бином. Это же Украина.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:08
ukrmvs написав: klug написав:monobank_ua
іменна теж у вас World Debit
?
Конечно Debit) Вы хоть один украинский банк навскидку назовете, где истинный Credit?)
Знаю більше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:12
klug написав: ukrmvs написав: klug написав:monobank_ua
іменна теж у вас World Debit
?
Конечно Debit) Вы хоть один украинский банк навскидку назовете, где истинный Credit?)
Знаю більше.
Ще й мультивалютна.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:27
klug написав:
Знаю більше.
За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром.
Так что непонятно - хорошо это или плохо...
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curiousobro
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