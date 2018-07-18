RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:31

Re: Monobank

curiousobro написав:
  klug написав:Знаю більше.


За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром.
Так что непонятно - хорошо это или плохо...

Есть места где принимают только кредитки
maxim2014
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 19.09.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:32

  maxim2014 написав:
curiousobro написав:
  klug написав:Знаю більше.


За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром.
Так что непонятно - хорошо это или плохо...

Есть места где принимают только кредитки


Просветите плз. Я не сталкивался, интересно знать к чему быть готовым.
curiousobro
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:45

  curiousobro написав:
  maxim2014 написав:
curiousobro написав:
За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром.
Так что непонятно - хорошо это или плохо...

Есть места где принимают только кредитки


Просветите плз. Я не сталкивался, интересно знать к чему быть готовым.

Часто конторы аренды авто выдвигают требования бронирования и оплаты только кредиткой. И ещё уже не помню какой отель у меня напрямую не бронировался - требовал именно кредитку по бину
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:48

  wig написав:Да и наоборот бывает, дебетка с кредитным бином. Это же Украина.

У мене зарплатна карта Укрсоца 557810 не дебіт. І їхня кредитка 557102 теж)
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 771
З нами з: 30.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:05

  curiousobro написав:
  klug написав:Знаю більше.


За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром.
Так что непонятно - хорошо это или плохо...

шо еще за комиссия?
Bosstone
 
Повідомлень: 786
З нами з: 21.04.10
Подякував: 533 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:07

  Искатель написав:
  monobank_ua написав:
  yama написав:обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "выпустыты именну карту 150 грн "
- налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк :D ...


Очень жаль, что мы вас расстроили :(
Спортивный депозит и валютные карты ожидаем в ближайшие 1-2 месяца. Мы очень стараемся, чтобы порадовать наших Клиентов.


10000 шагов в день по сухому и по снегу - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Запустите его тогда под Новый Год, и назовите "Для колядников"...

мне как раз хорошо я зимой пешком хожу когда на велосипеде нельзя благодаря нашим коммунальным службам которые не умею снег расчищать :lol:
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 150
З нами з: 12.08.17
Подякував: 342 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:09

  ukrmvs написав:
  klug написав:monobank_ua іменна теж у вас World Debit?


Конечно Debit) Вы хоть один украинский банк навскидку назовете, где истинный Credit?)

объясните мне начинающему в чем разница ? между картами ? по факту она и так кредит , а в формальном названии что измениться ?
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 150
З нами з: 12.08.17
Подякував: 342 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:10

  Ромасик написав:
  wig написав:Да и наоборот бывает, дебетка с кредитным бином. Это же Украина.

У мене зарплатна карта Укрсоца 557810 не дебіт. І їхня кредитка 557102 теж)

https://www.bincodes.com/bin-checker/ Тут показує, що у вас усе норм: одна дебет, інша - кредит.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 795796797798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, Alfa_Bank, Bambula, Gost2013, Грйс-мэн і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3322)
18.07.2018 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.