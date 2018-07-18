Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:31
curiousobro написав: klug написав:
Знаю більше.
За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром.
Так что непонятно - хорошо это или плохо...
Есть места где принимают только кредитки
maxim2014
Повідомлень: 1269
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:32
maxim2014 написав: curiousobro написав: klug написав:
Знаю більше.
За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром.
Так что непонятно - хорошо это или плохо...
Есть места где принимают только кредитки
Просветите плз. Я не сталкивался, интересно знать к чему быть готовым.
curiousobro
Повідомлень: 1155
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:45
curiousobro написав: maxim2014 написав: curiousobro написав: За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром. Так что непонятно - хорошо это или плохо...
Есть места где принимают только кредитки
Просветите плз. Я не сталкивался, интересно знать к чему быть готовым.
Часто конторы аренды авто выдвигают требования бронирования и оплаты только кредиткой. И ещё уже не помню какой отель у меня напрямую не бронировался - требовал именно кредитку по бину
Flamingo
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:48
wig написав:
Да и наоборот бывает, дебетка с кредитным бином. Это же Украина.
У мене зарплатна карта Укрсоца 557810 не дебіт. І їхня кредитка 557102 теж)
Зарабатывайте
Ромасик
Повідомлень: 771
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:05
curiousobro написав: klug написав:
Знаю більше.
За кредитный бин вроде могут содрать больше комиссии за бугром.
Так что непонятно - хорошо это или плохо...
шо еще за комиссия?
Bosstone
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:07
Искатель написав: monobank_ua написав: yama написав:
обновление прилетело, тыкал тыкал пальцем в экран ничего нового не увидел ...что там ?....а ... - "
выпустыты именну карту 150 грн " - налаштування Гул Пей
и все ???? а где обещанные изменения депозитов где новые депозиты ...
разочаровывает Моня ... ждем айбокс банк
...
Очень жаль, что мы вас расстроили
Спортивный депозит и валютные карты ожидаем в ближайшие 1-2 месяца. Мы очень стараемся, чтобы порадовать наших Клиентов.
10000 шагов в день по сухому и по снегу - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Запустите его тогда под Новый Год, и назовите "Для колядников"...
мне как раз хорошо я зимой пешком хожу когда на велосипеде нельзя благодаря нашим коммунальным службам которые не умею снег расчищать
свинорыл
yama
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:09
ukrmvs написав: klug написав: monobank_ua
іменна теж у вас World
Debit
?
Конечно Debit) Вы хоть один украинский банк навскидку назовете, где истинный Credit?)
объясните мне начинающему в чем разница ? между картами ? по факту она и так кредит , а в формальном названии что измениться ?
свинорыл
yama
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:10
Ромасик написав: wig написав:
Да и наоборот бывает, дебетка с кредитным бином. Это же Украина.
У мене зарплатна карта Укрсоца 557810 не дебіт. І їхня кредитка 557102 теж)
https://www.bincodes.com/bin-checker/
Тут показує, що у вас усе норм: одна дебет, інша - кредит.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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