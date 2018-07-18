Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:31
klug написав: Ромасик написав: wig написав:
Да и наоборот бывает, дебетка с кредитным бином. Это же Украина.
У мене зарплатна карта Укрсоца 557810 не дебіт. І їхня кредитка 557102 теж)
https://www.bincodes.com/bin-checker/
Тут показує, що у вас усе норм: одна дебет, інша - кредит.
bincodes зарплатную карту Аваля visa gold определяет как
Card Type: CREDIT
Card Level: PLATINUM
omni
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:01
yama написав:
объясните мне начинающему в чем разница ? между картами ?
Разные платёжные системы используются, которые предназначены для конкретных целей использования карт.
yama написав:
по факту она и так кредит , а в формальном названии что измениться ?
mastercard Debit предназначена для снятия кеша. По этим картам овердрафт (кредитная линия) не предусмотрена, но это реализовано на стороне банка. Для банка дебитовая карта дешевле в выпуске и обслуживании.
Описание продуктов mastercard
для обычных пользователей. Вот ещё здесь есть описание:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Debit_MasterCard
Описание по видам карт есть в
этой статье
.
MASolomko
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:26
vikovas написав:Вопрос. Впервые попытался оплатить комуналку. Но требует заполнить поля "Счетчики" (counters). Счетчик один на весь дом (общежитие). Как оплатить не заполняя поле counters?
Удалить счетчик(и)
Інкогніто
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:44
Інкогніто написав: vikovas написав:Вопрос. Впервые попытался оплатить комуналку. Но требует заполнить поля "Счетчики" (counters). Счетчик один на весь дом (общежитие). Как оплатить не заполняя поле counters?
Удалить счетчик(и)
Или поставить одинаковые значения (раньше так делал в Привате)
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ramaz
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:51
omni написав:
bincodes зарплатную карту Аваля visa gold определяет как
Card Type: CREDIT
Card Level: PLATINUM
bincodes зарплатную карту Аваля visa classic
Card Type DEBIT
Card Level CLASSIC
Кредитную карту Аваля "Хочу картка"
Card Type CREDIT
Card Level STANDARD
Монобанковская
Card Type DEBIT
Card Level WORLD
justit
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:18
klug написав: Ромасик написав: wig написав:
Да и наоборот бывает, дебетка с кредитным бином. Это же Украина.
У мене зарплатна карта Укрсоца 557810 не дебіт. І їхня кредитка 557102 теж)
https://www.bincodes.com/bin-checker/
Тут показує, що у вас усе норм: одна дебет, інша - кредит.
там якраз зарплата - кредит, а кредитка - дебіт. А тут
https://www.bindb.com/bin-database.html
і на більше-мастеркард обидві кредитні.
І на обох немає наліпки "дебіт"
Зарабатывайте
Ромасик
Повідомлень: 772
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