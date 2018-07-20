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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 798799800801>
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:57

  klug написав:
  ukrmvs написав:
  klug написав:monobank_ua іменна теж у вас World Debit?


Конечно Debit) Вы хоть один украинский банк навскидку назовете, где истинный Credit?)

Зображення

Знаю більше.


да. спасибо. не знал, что приватовская года официальная credit. удивило и порадовало)
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:59

Re: Monobank

навалом такого
545219 ПУМБ
536354 приват
...
root
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:08

Как КБ урезали- так и притихло на ветке)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:20

  guntherhouse777 написав:Как КБ урезали- так и притихло на ветке)


Дык всё работает. тарифы понятные. Поэтому попудрить мозги это к Алле.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:30

  Ratatui написав:
  guntherhouse777 написав:Как КБ урезали- так и притихло на ветке)


Дык всё работает. тарифы понятные. Поэтому попудрить мозги это к Алле.

Плюшек мало у МОНО.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:35

  BBC написав:
  Ratatui написав:
  guntherhouse777 написав:Как КБ урезали- так и притихло на ветке)


Дык всё работает. тарифы понятные. Поэтому попудрить мозги это к Алле.

Плюшек мало у МОНО.


А у кого нынче много? Все жлобятся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:38

Re: Monobank

  Ratatui написав:А у кого нынче много? Все жлобятся.

... и расставляют ловушки на тропах свинорылов
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:39

  BBC написав:
  Ratatui написав:А у кого нынче много? Все жлобятся.

... и расставляют ловушки на тропах свинорылов


Тяжела каска свинорыла.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:44

У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:47

  HackStock написав:У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту


Пусть уж лучше мне моня за год штук 5 заплатит.Я предпочитаю такой вариант.
Ratatui
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