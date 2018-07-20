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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:57
klug написав: ukrmvs написав: klug написав:monobank_ua
іменна теж у вас World Debit
?
Конечно Debit) Вы хоть один украинский банк навскидку назовете, где истинный Credit?)
Знаю більше.
да. спасибо. не знал, что приватовская года официальная credit. удивило и порадовало)
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ukrmvs
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:59
навалом такого
545219 ПУМБ
536354 приват
...
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root
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:08
Как КБ урезали- так и притихло на ветке)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:20
guntherhouse777 написав:
Как КБ урезали- так и притихло на ветке)
Дык всё работает. тарифы понятные. Поэтому попудрить мозги это к Алле.
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Ratatui
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:30
Ratatui написав: guntherhouse777 написав:
Как КБ урезали- так и притихло на ветке)
Дык всё работает. тарифы понятные. Поэтому попудрить мозги это к Алле.
Плюшек мало у МОНО.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:35
BBC написав: Ratatui написав: guntherhouse777 написав:
Как КБ урезали- так и притихло на ветке)
Дык всё работает. тарифы понятные. Поэтому попудрить мозги это к Алле.
Плюшек мало у МОНО.
А у кого нынче много? Все жлобятся.
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Ratatui
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:38
Ratatui написав:
А у кого нынче много? Все жлобятся.
... и расставляют ловушки на тропах свинорылов
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:39
BBC написав: Ratatui написав:
А у кого нынче много? Все жлобятся.
... и расставляют ловушки на тропах свинорылов
Тяжела каска свинорыла.
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Ratatui
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:44
У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту
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HackStock
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:47
HackStock написав:
У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту
Пусть уж лучше мне моня за год штук 5 заплатит.Я предпочитаю такой вариант.
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Ratatui
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