Если у вас сумма покупок за месяц 15к+ то эксим выгоднее будет, даже с учетом того что будете за карту платить 3.5к в год
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:13
Если у вас сумма покупок за месяц 15к+ то эксим выгоднее будет, даже с учетом того что будете за карту платить 3.5к в год
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:33
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:35
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:36
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:58
Re: Monobank
Сегодня (около часа дня) при оплате через ОККОпей лимит на интернет платежи автоматом не поднялся... вручную тоже не получалось - вечно сваливалось с ошибкой. У всех так?
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