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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:13

  Ratatui написав:
  HackStock написав:У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту


Пусть уж лучше мне моня за год штук 5 заплатит.Я предпочитаю такой вариант.


Если у вас сумма покупок за месяц 15к+ то эксим выгоднее будет, даже с учетом того что будете за карту платить 3.5к в год
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:23

У Эксима ограничения по МСС жесткие
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:33

  BBC написав:У Эксима ограничения по МСС жесткие

ну все моневские категории для него кошерные, так что при прямом сравнении все ок)
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:35

  HackStock написав:У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту

То вы по бохгатому. Люди 100К обходятся.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:36

  BBC написав:У Эксима ограничения по МСС жесткие

Это да.
Жестче не видал)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:58

Re: Monobank

Сегодня (около часа дня) при оплате через ОККОпей лимит на интернет платежи автоматом не поднялся... вручную тоже не получалось - вечно сваливалось с ошибкой. У всех так?
maxim2014
 
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