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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 799800801802>
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:13

  Ratatui написав:
  HackStock написав:У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту


Пусть уж лучше мне моня за год штук 5 заплатит.Я предпочитаю такой вариант.


Если у вас сумма покупок за месяц 15к+ то эксим выгоднее будет, даже с учетом того что будете за карту платить 3.5к в год
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:23

У Эксима ограничения по МСС жесткие
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:33

  BBC написав:У Эксима ограничения по МСС жесткие

ну все моневские категории для него кошерные, так что при прямом сравнении все ок)
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:35

  HackStock написав:У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту

То вы по бохгатому. Люди 100К обходятся.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:36

  BBC написав:У Эксима ограничения по МСС жесткие

Это да.
Жестче не видал)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:58

Re: Monobank

Сегодня (около часа дня) при оплате через ОККОпей лимит на интернет платежи автоматом не поднялся... вручную тоже не получалось - вечно сваливалось с ошибкой. У всех так?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:29

maxim2014
У меня бывало пару раз когда надо платить именно моней. Поддержка поднимать не умеет, имеем вырванные часы из-за идиотизма мониных программеров. Восстанавливается само собой.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:51

  BBC написав:
  Ratatui написав:Дык всё работает. тарифы понятные. Поэтому попудрить мозги это к Алле.

Плюшек мало у МОНО.

ну так у моно продуктов на выбор мало. потому и обсуждать нечего.
посчитайте количество видов одних карт у аллы и у моно.
пусть моня спортивный депо добавит. интересно будет наблюдать за сошедшими с дистанции из-за непогоды или когда рабочий день удлиняется до 16 часов из-за аврала =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:03

Re: Monobank

  mephala написав:пусть моня спортивный депо добавит. интересно будет наблюдать за сошедшими с дистанции из-за непогоды или рабочий день удлиняется до 16 часов из-за аврала =)

или ругню из-за слетевшей синхронизации какогонить левого браслета и ГФита
Но однако прикольно, даж я ухитрился на днях пару раз сделать 10Кшагов не напрягаясь, а просто походить часика +3 :)
Но вот замечено, шо в рюкзаке (а не в кармане) ГФит врет конкретно -- в раза 2 меньше считает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:14

  clientage написав:
  mephala написав:пусть моня спортивный депо добавит. интересно будет наблюдать за сошедшими с дистанции из-за непогоды или рабочий день удлиняется до 16 часов из-за аврала =)

или ругню из-за слетевшей синхронизации какогонить левого браслета и ГФита
Но однако прикольно, даж я ухитрился на днях пару раз сделать 10Кшагов не напрягаясь, а просто походить часика +3 :)
Но вот замечено, шо в рюкзаке (а не в кармане) ГФит врет конкретно -- в раза 2 меньше считает :(


Значит где-то должно быть место где в 2 раза больше считает. :lol:
Ratatui
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