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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:13
Ratatui написав: HackStock написав:
У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту
Пусть уж лучше мне моня за год штук 5 заплатит.Я предпочитаю такой вариант.
Если у вас сумма покупок за месяц 15к+ то эксим выгоднее будет, даже с учетом того что будете за карту платить 3.5к в год
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HackStock
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:23
У Эксима ограничения по МСС жесткие
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:33
BBC написав:
У Эксима ограничения по МСС жесткие
ну все моневские категории для него кошерные, так что при прямом сравнении все ок)
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HackStock
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:35
HackStock написав:
У эксима 5%, но надо или на депо занести 500к или платить 3.5к в год за карту
То вы по бохгатому. Люди 100К обходятся.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:36
BBC написав:
У Эксима ограничения по МСС жесткие
Это да.
Жестче не видал)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:58
Сегодня (около часа дня) при оплате через ОККОпей лимит на интернет платежи автоматом не поднялся... вручную тоже не получалось - вечно сваливалось с ошибкой. У всех так?
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maxim2014
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Додано: Суб 21 лип, 2018 09:29
maxim2014
У меня бывало пару раз когда надо платить именно моней. Поддержка поднимать не умеет, имеем вырванные часы из-за идиотизма мониных программеров. Восстанавливается само собой.
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Poleg
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Додано: Суб 21 лип, 2018 09:51
BBC написав: Ratatui написав:
Дык всё работает. тарифы понятные. Поэтому попудрить мозги это к Алле.
Плюшек мало у МОНО.
ну так у моно продуктов на выбор мало. потому и обсуждать нечего.
посчитайте количество видов одних карт у аллы и у моно.
пусть моня спортивный депо добавит. интересно будет наблюдать за сошедшими с дистанции из-за непогоды или когда рабочий день удлиняется до 16 часов из-за аврала =)
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mephala
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:03
mephala написав:
пусть моня спортивный депо добавит. интересно будет наблюдать за сошедшими с дистанции из-за непогоды или рабочий день удлиняется до 16 часов из-за аврала =)
или ругню из-за слетевшей синхронизации какогонить левого браслета и ГФита
Но однако прикольно, даж я ухитрился на днях пару раз сделать 10Кшагов не напрягаясь, а просто походить часика +3
Но вот замечено, шо в рюкзаке (а не в кармане) ГФит врет конкретно -- в раза 2 меньше считает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:14
clientage написав: mephala написав:
пусть моня спортивный депо добавит. интересно будет наблюдать за сошедшими с дистанции из-за непогоды или рабочий день удлиняется до 16 часов из-за аврала =)
или ругню из-за слетевшей синхронизации какогонить левого браслета и ГФита
Но однако прикольно, даж я ухитрился на днях пару раз сделать 10Кшагов не напрягаясь, а просто походить часика +3
Но вот замечено, шо в рюкзаке (а не в кармане) ГФит врет конкретно -- в раза 2 меньше считает
Значит где-то должно быть место где в 2 раза больше считает.
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Ratatui
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