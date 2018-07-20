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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:18
Re: Monobank
Мо' до литки треба причепити?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:27
Re: Monobank
Да я тож об этом задумался. Нуна правильно систему координат построить
Карман на тухесе - эт начало координат шоли? А рюкзак на спине - это -1 по оси?
Тада выходит, шо на уровне икры дето +1 получается.
Блин, нуна дальше экспериментировать
Ооо. Наши научные подходы совпадают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:59
По-нашему это задняя часть икры... самая обворожительная видимая часть женской ноги.
Поети-письменники оспівують дуже часто
... делайте хоть что-нибудь!
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