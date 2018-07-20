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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:18

Re: Monobank

Мо' до литки треба причепити?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:27

Re: Monobank

  Ratatui написав:Значит где-то должно быть место где в 2 раза больше считает.

Да я тож об этом задумался. Нуна правильно систему координат построить :idea:
Карман на тухесе - эт начало координат шоли? А рюкзак на спине - это -1 по оси?
Тада выходит, шо на уровне икры дето +1 получается.
Блин, нуна дальше экспериментировать 8) :mrgreen:

  chipmunk написав:Мо' до литки треба причепити?

Ооо. Наши научные подходы совпадают :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:36

А что такое литка?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:59

  guntherhouse777 написав:А что такое литка?

По-нашему это задняя часть икры... самая обворожительная видимая часть женской ноги.
Поети-письменники оспівують дуже часто :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 799800801802
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