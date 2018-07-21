Монобанк то здесь причем? С этим можно бороться тем, что сначала пробивать мелочь, а затем основной товар.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:24
Монобанк то здесь причем? С этим можно бороться тем, что сначала пробивать мелочь, а затем основной товар.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:36
Причём этот цирк именно в той аптеке. Моня тут ни при чём
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:43
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