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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:24
Yfyrf написав:
Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
Цирк!
Монобанк то здесь причем? С этим можно бороться тем, что сначала пробивать мелочь, а затем основной товар.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:36
Yfyrf написав:
Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
Цирк!
Причём этот цирк именно в той аптеке. Моня тут ни при чём
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:43
Yfyrf написав:
Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
Цирк!
От 200-500-1000- Б5
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:21
Благодарю всех ответивших. Я чего-то думал, что банк определяет эти категории. Не разобрался, короче.
Но в любом случае это лотерея какая-то выходит. Типа угадал, не угадал. Так не интересно (
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Yfyrf
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