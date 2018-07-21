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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:24

  Yfyrf написав:Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
Цирк!

Монобанк то здесь причем? С этим можно бороться тем, что сначала пробивать мелочь, а затем основной товар.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:36

  Yfyrf написав:Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
Цирк!

Причём этот цирк именно в той аптеке. Моня тут ни при чём :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:43

  Yfyrf написав:Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
Цирк!

От 200-500-1000- Б5
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:21

Re: Monobank

Благодарю всех ответивших. Я чего-то думал, что банк определяет эти категории. Не разобрался, короче.
Но в любом случае это лотерея какая-то выходит. Типа угадал, не угадал. Так не интересно (
Yfyrf
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:23

Re: Monobank

Cегодня у одного кадра видал установленное приложение Монобанка с девственно чистым полем кешбека. При чем карте уже пол года. Но как говорится ни предложений ни начислений. Нет трат по карте полно. Вот только кешбек по ним никто не предлагает. и выбор категорий отсутствует. Посоветовал звонить в поддержку.
pavyak
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  #<1 ... 800801802803
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