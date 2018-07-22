Монобанк то здесь причем? С этим можно бороться тем, что сначала пробивать мелочь, а затем основной товар.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:24
Монобанк то здесь причем? С этим можно бороться тем, что сначала пробивать мелочь, а затем основной товар.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:36
Причём этот цирк именно в той аптеке. Моня тут ни при чём
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:43
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:21
Re: Monobank
Благодарю всех ответивших. Я чего-то думал, что банк определяет эти категории. Не разобрался, короче.
Но в любом случае это лотерея какая-то выходит. Типа угадал, не угадал. Так не интересно (
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:23
Re: Monobank
Cегодня у одного кадра видал установленное приложение Монобанка с девственно чистым полем кешбека. При чем карте уже пол года. Но как говорится ни предложений ни начислений. Нет трат по карте полно. Вот только кешбек по ним никто не предлагает. и выбор категорий отсутствует. Посоветовал звонить в поддержку.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:54
Re: Monobank
Я бы на вашем месте ему завидовал. Человек не парится, и свое свиное рыло никуда не сует, просто живет, зарабатывает и тратит.
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