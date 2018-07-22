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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 801802803804 Додано: Пон 23 лип, 2018 12:30 yama

Пусть Моно читает книгу - мне плевать. Паранойей не страдаю. Зато интересно узнать, у кого из друзей, коллег и знакомых тоже есть эта карта Пусть Моно читает книгу - мне плевать. Паранойей не страдаю. Зато интересно узнать, у кого из друзей, коллег и знакомых тоже есть эта карта Vorlon Повідомлень: 5746 З нами з: 14.06.13 Подякував: 328 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32 Re: Monobank

Мы тут как бы не практикуем просроченные задолженности Ну это как заходит хулиган в приличное кафе - удивлён, что за простой удар по морде у вас полицию вызываютМы тут как бы не практикуем просроченные задолженности Stringer Повідомлень: 7805 З нами з: 23.01.13 Подякував: 217 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:34 Vorlon написав: yama

Пусть читают - мне плевать. Паранойей не страдаю. Зато интересно узнать, у кого из друзей, коллег и знакомых тоже есть эта карта Пусть читают - мне плевать. Паранойей не страдаю. Зато интересно узнать, у кого из друзей, коллег и знакомых тоже есть эта карта

В телефонной книге могут быть разные люди

У меня вот там есть и мои должники и др. неприятные личности, которые не хотели выплачивать франшизу по КАСКО после ДТП. Чот мне не хочется случаем им светить свой кредлимит у Мони. Сбои, досадные недоразумения бывают оч. часто. Я вот смотрю, у того перца тож есть карта Мони В телефонной книге могут быть разные людиУ меня вот там есть и мои должники и др. неприятные личности, которые не хотели выплачивать франшизу по КАСКО после ДТП. Чот мне не хочется случаем им светить свой кредлимит у Мони. Сбои, досадные недоразумения бывают оч. часто. Я вот смотрю, у того перца тож есть карта Мони ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24949 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1999 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 13:02 Skiw написав: Slx Можно закрыть карту в приложении, а потом удалить приложение.

Ну или платить по долгам вовремя. Можно закрыть карту в приложении, а потом удалить приложение.Ну или платить по долгам вовремя.

Ну это какой-то лузерский ответ банку. Тем более, что у меня то и карты монобанка пока что нет - я читаю договора перед тем, как подписываю.

Во-вторых, как ваш совет запретит банку посылать мне инфу о задолженностях других? Я уважающий себя человек - рыться в чужом грязном белье мне неприятно. А вы разве будете повышать свое мнение о себе читая о долгах ваших знакомых?

Если по-жизни беспринципно подстраиваться под все условия то можно молчаливо дать согласие на все, что угодно: Банк может НЕскрытно (раз дали согласие) использовать камеру и микрофон смартфона и отправит всем из телефонной книги пикантное в случае непогашения задолженности? Ну так прячь телефон глубже в карман перед тем, как снимать штаны! Или вообще запрети в телефоне доступ к камере приложению!

Это все приспособленчество какое-то - не находите?

yama написав: тут 3-и лица это коллекторы.

многие смартфоны дают возможность для каждого приложения делать правила разрешать либо запрещать какие-либо действия не взирая на запрос таких прав в самом приложении Андроид. тут 3-и лица это коллекторы.многие смартфоны дают возможность для каждого приложения делать правила разрешать либо запрещать какие-либо действия не взирая на запрос таких прав в самом приложении Андроид.

Я бы поверил если бы следующим пунктом клиент не давал согласие на получение банковой информационной тайны о задолженностях людей из твоей телефонной книги. Мне агент поддержки пытался рассказать про 3-х лиц, а когда я тыкнул в последующий пункт, где таким лицом уже являюсь я, он прикинулся полнейшим дураком (скрин есть).

А про блок разрешений приложениям - это понятно, но вы же не закрываете уши берушами посещая магазин, где сотрудники матерятся на прохожих? Вы наверное будете делать все, чтобы подобного не было, так?



P.S. Я бы сделал флешмоб, чтобы все одновременно связались со службой поддержки в одно и то же время. Ну или там, ютуб обзор выкатить.

P.P.S. Тут, пока писал, увидел новые сообщения. А что, должники - уже не люди, а животные? Данный договор позволяет по-факту шантаж клиента: не заплатишь - опустим тебя по социальной пирамиде в глазах знакомых. Ну это какой-то лузерский ответ банку. Тем более, что у меня то и карты монобанка пока что нет - я читаю договоратем, как подписываю.Во-вторых, как ваш совет запретит банку посылать мне инфу о задолженностях других? Я уважающий себя человек - рыться в чужом грязном белье мне неприятно. А вы разве будете повышать свое мнение о себе читая о долгах ваших знакомых?Если по-жизни беспринципно подстраиваться под все условия то можно молчаливо дать согласие на все, что угодно: Банк может НЕскрытно (раз дали согласие) использовать камеру и микрофон смартфона и отправит всем из телефонной книги пикантное в случае непогашения задолженности? Ну так прячь телефон глубже в карман перед тем, как снимать штаны! Или вообще запрети в телефоне доступ к камере приложению!Это все приспособленчество какое-то - не находите?Я бы поверил если бы следующим пунктом клиент не давал согласиебанковой информационной тайны о задолженностях людей из твоей телефонной книги. Мне агент поддержки пытался рассказать про 3-х лиц, а когда я тыкнул в последующий пункт, где таким лицом уже являюсь я, он прикинулся полнейшим дураком (скрин есть).А про блок разрешений приложениям - это понятно, но вы же не закрываете уши берушами посещая магазин, где сотрудники матерятся на прохожих? Вы наверное будете делать все, чтобы подобного не было, так?P.S. Я бы сделал флешмоб, чтобы все одновременно связались со службой поддержки в одно и то же время. Ну или там, ютуб обзор выкатить.P.P.S. Тут, пока писал, увидел новые сообщения. А что, должники - уже не люди, а животные? Данный договор позволяет по-факту шантаж клиента: не заплатишь - опустим тебя по социальной пирамиде в глазах знакомых. Slx Повідомлень: 3 З нами з: 23.07.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 801802803804 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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