yama
Пусть Моно читает книгу - мне плевать. Паранойей не страдаю. Зато интересно узнать, у кого из друзей, коллег и знакомых тоже есть эта карта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:30
yama
Пусть Моно читает книгу - мне плевать. Паранойей не страдаю. Зато интересно узнать, у кого из друзей, коллег и знакомых тоже есть эта карта
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32
Re: Monobank
Ну это как заходит хулиган в приличное кафе - удивлён, что за простой удар по морде у вас полицию вызывают
Мы тут как бы не практикуем просроченные задолженности
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:34
В телефонной книге могут быть разные люди
У меня вот там есть и мои должники и др. неприятные личности, которые не хотели выплачивать франшизу по КАСКО после ДТП. Чот мне не хочется случаем им светить свой кредлимит у Мони. Сбои, досадные недоразумения бывают оч. часто. Я вот смотрю, у того перца тож есть карта Мони
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:02
Ну это какой-то лузерский ответ банку. Тем более, что у меня то и карты монобанка пока что нет - я читаю договора перед тем, как подписываю.
Во-вторых, как ваш совет запретит банку посылать мне инфу о задолженностях других? Я уважающий себя человек - рыться в чужом грязном белье мне неприятно. А вы разве будете повышать свое мнение о себе читая о долгах ваших знакомых?
Если по-жизни беспринципно подстраиваться под все условия то можно молчаливо дать согласие на все, что угодно: Банк может НЕскрытно (раз дали согласие) использовать камеру и микрофон смартфона и отправит всем из телефонной книги пикантное в случае непогашения задолженности? Ну так прячь телефон глубже в карман перед тем, как снимать штаны! Или вообще запрети в телефоне доступ к камере приложению!
Это все приспособленчество какое-то - не находите?
Я бы поверил если бы следующим пунктом клиент не давал согласие на получение банковой информационной тайны о задолженностях людей из твоей телефонной книги. Мне агент поддержки пытался рассказать про 3-х лиц, а когда я тыкнул в последующий пункт, где таким лицом уже являюсь я, он прикинулся полнейшим дураком (скрин есть).
А про блок разрешений приложениям - это понятно, но вы же не закрываете уши берушами посещая магазин, где сотрудники матерятся на прохожих? Вы наверное будете делать все, чтобы подобного не было, так?
P.S. Я бы сделал флешмоб, чтобы все одновременно связались со службой поддержки в одно и то же время. Ну или там, ютуб обзор выкатить.
P.P.S. Тут, пока писал, увидел новые сообщения. А что, должники - уже не люди, а животные? Данный договор позволяет по-факту шантаж клиента: не заплатишь - опустим тебя по социальной пирамиде в глазах знакомых.
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