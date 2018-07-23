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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:17
mephala написав: Ромасик написав: mephala написав:
кстати мне не одобряли лимит по кредитке пока не добавил в адресную книгу четыре номера. вот такой один из тысячи факторов.
цікаво, яка була хронолгія такого відкриття
при выдаче карты утвердили нулевой кредитный лимит.
два раза подавал на увеличение и болт.
потом четверым людям в вайбере отправил инвайт - думаю хоть так заработаю кэшбэк)
третий раз подаю на увеличение кредитного лимита и сразу профит.
може ви просто задовбали банк своєю активністю) Я по інших банках в себе таке помічав.
Зарабатывайте
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:24
clientage написав:
Мне вот Идея позвонила
по одному моему коллеге, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня
и тел не берёт в роуминге.
Це ж не місяць... Вони ще навіть заробити нормально не встигли, а вже почали тотальний обдзвін? Колектори не встигли за цей час двері виламати, щоб майно описати?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:25
klug написав: clientage написав:
Мне вот Идея позвонила
по одному моему коллеге, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня
и тел не берёт в роуминге.
Це ж не місяць... Вони ще навіть заробити нормально не встигли, а вже почали тотальний обдзвін? Колектори не встигли за цей час двері виламати, щоб майно описати?
Похоже эт была простая напоминалка о просрочке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:34
clientage написав: Stringer написав:
Опускание должников по социальной пирамиде в глазах знакомых?
Хм, было бы здорово если б такое практиковалось повсеместно, лично я в обязательном порядке осуществляю рассылку всем коллегам, в случае если очередной клиент оказался кидалой
Это оч. тяжелое решение, и суды тут часто ошибаются, а не то шо... отдельные ответственные работники
Одна эпопея с Михой чего стоит
Мне вот Идея позвонила по одному моему коллеге
, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня и тел не берёт в роуминге. Мне пришлось по вайберу его вычислять, уточнять када погашение будет.
Как бы и хорошо, шо "разбудили" нерадивого, но осадок у меня остался
Это тема про идея или моно
?
Про Идею писали неоднократно.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:43
А есть уже истории о работе колекторов МОНО?
Щось мені з ТАС "щастить"
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