mephala написав:кстати мне не одобряли лимит по кредитке пока не добавил в адресную книгу четыре номера. вот такой один из тысячи факторов.
цікаво, яка була хронолгія такого відкриття
при выдаче карты утвердили нулевой кредитный лимит. два раза подавал на увеличение и болт. потом четверым людям в вайбере отправил инвайт - думаю хоть так заработаю кэшбэк) третий раз подаю на увеличение кредитного лимита и сразу профит.
може ви просто задовбали банк своєю активністю) Я по інших банках в себе таке помічав.
clientage написав:Мне вот Идея позвонила по одному моему коллеге, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня и тел не берёт в роуминге.
Це ж не місяць... Вони ще навіть заробити нормально не встигли, а вже почали тотальний обдзвін? Колектори не встигли за цей час двері виламати, щоб майно описати?
clientage написав:Мне вот Идея позвонила по одному моему коллеге, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня и тел не берёт в роуминге.
Це ж не місяць... Вони ще навіть заробити нормально не встигли, а вже почали тотальний обдзвін? Колектори не встигли за цей час двері виламати, щоб майно описати?
Stringer написав:Опускание должников по социальной пирамиде в глазах знакомых? Хм, было бы здорово если б такое практиковалось повсеместно, лично я в обязательном порядке осуществляю рассылку всем коллегам, в случае если очередной клиент оказался кидалой
Это оч. тяжелое решение, и суды тут часто ошибаются, а не то шо... отдельные ответственные работники Одна эпопея с Михой чего стоит Мне вот Идея позвонила по одному моему коллеге, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня и тел не берёт в роуминге. Мне пришлось по вайберу его вычислять, уточнять када погашение будет. Как бы и хорошо, шо "разбудили" нерадивого, но осадок у меня остался
Больше всего меня отталкивает от этой конторы то, что сотрудники там врут и ТУПЯТ, рассказывая, что ничего такого в условиях нет даже если тыкаешь их носом в пункт правил. При чем тупят ЖЕСТКО в стиле "вы читали мое последнее сообщение с тем, что я написал?" будто оно имеет высшую силу в сравнении с подписываемым договором. "Для нас очень важно сохранить конфиденциальность ваших персональных данных" - шутка та еще. https://monobank.com.ua/umovy
Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.
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