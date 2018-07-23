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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 803804805806>
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:17

  mephala написав:
  Ромасик написав:
  mephala написав:кстати мне не одобряли лимит по кредитке пока не добавил в адресную книгу четыре номера. вот такой один из тысячи факторов.

цікаво, яка була хронолгія такого відкриття 8)

при выдаче карты утвердили нулевой кредитный лимит.
два раза подавал на увеличение и болт.
потом четверым людям в вайбере отправил инвайт - думаю хоть так заработаю кэшбэк)
третий раз подаю на увеличение кредитного лимита и сразу профит.

може ви просто задовбали банк своєю активністю) Я по інших банках в себе таке помічав.
Зарабатывайте :!:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:24

Re: Monobank

  clientage написав:Мне вот Идея позвонила по одному моему коллеге, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня и тел не берёт в роуминге.

Це ж не місяць... Вони ще навіть заробити нормально не встигли, а вже почали тотальний обдзвін? Колектори не встигли за цей час двері виламати, щоб майно описати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:25

  klug написав:
  clientage написав:Мне вот Идея позвонила по одному моему коллеге, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня и тел не берёт в роуминге.

Це ж не місяць... Вони ще навіть заробити нормально не встигли, а вже почали тотальний обдзвін? Колектори не встигли за цей час двері виламати, щоб майно описати?

:)
Похоже эт была простая напоминалка о просрочке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:34

  clientage написав:
  Stringer написав:Опускание должников по социальной пирамиде в глазах знакомых?
Хм, было бы здорово если б такое практиковалось повсеместно, лично я в обязательном порядке осуществляю рассылку всем коллегам, в случае если очередной клиент оказался кидалой

Это оч. тяжелое решение, и суды тут часто ошибаются, а не то шо... отдельные ответственные работники :) Одна эпопея с Михой чего стоит :(
Мне вот Идея позвонила по одному моему коллеге, который дал им мой тел. Чел на всё забил и уехал в отпуск за кордон на 2 недели, допустил просрочку на 3 дня и тел не берёт в роуминге. Мне пришлось по вайберу его вычислять, уточнять када погашение будет.
Как бы и хорошо, шо "разбудили" нерадивого, но осадок у меня остался :)


Это тема про идея или моно?

Про Идею писали неоднократно.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:43

А есть уже истории о работе колекторов МОНО?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:00

  BBC написав:А есть уже истории о работе колекторов МОНО?

https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
-
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:48

  Slx написав:

Больше всего меня отталкивает от этой конторы то, что сотрудники там врут и ТУПЯТ, рассказывая, что ничего такого в условиях нет даже если тыкаешь их носом в пункт правил. При чем тупят ЖЕСТКО в стиле "вы читали мое последнее сообщение с тем, что я написал?" будто оно имеет высшую силу в сравнении с подписываемым договором. "Для нас очень важно сохранить конфиденциальность ваших персональных данных" - шутка та еще.
https://monobank.com.ua/umovy


Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:15

  Vorlon написав:yama
Пусть Моно читает книгу - мне плевать. Паранойей не страдаю. Зато интересно узнать, у кого из друзей, коллег и знакомых тоже есть эта карта :roll:

Померяемся?))
У меня 6.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:33

Re: Monobank

у меня только 4 ;)))
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:49

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:yama
Пусть Моно читает книгу - мне плевать. Паранойей не страдаю. Зато интересно узнать, у кого из друзей, коллег и знакомых тоже есть эта карта :roll:

Померяемся?))
У меня 6.

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Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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