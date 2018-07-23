Драсте! У меня 32, причем дето 5х я вспомнить не могу А мона в вндроиде как-то контакты для Мони залочить? Вернее подсунуть ему 4..5 любимых и хай радуется, а то без разрешения на контакты работать не будет, гадёныш любопытный
Востаннє редагувалось clientage в Пон 23 лип, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Больше всего меня отталкивает от этой конторы то, что сотрудники там врут и ТУПЯТ, рассказывая, что ничего такого в условиях нет даже если тыкаешь их носом в пункт правил. При чем тупят ЖЕСТКО в стиле "вы читали мое последнее сообщение с тем, что я написал?" будто оно имеет высшую силу в сравнении с подписываемым договором. "Для нас очень важно сохранить конфиденциальность ваших персональных данных" - шутка та еще. https://monobank.com.ua/umovy
Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.
когда гасить р2р , если сегодня из ИБ откуда платил дата и время операции23.07.2018 15:46:01 дата проведения по счету23.07.2018 16:06:54 на карте Моно висит все еще долг