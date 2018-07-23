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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 804805806807>
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:08

12... Прям новый тренд)
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:12

  guntherhouse777 написав:Померяемся?))
У меня 6.

У меня всего 10 :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:33

Re: Monobank

4 только своих-родных (одна для дебетного режима) и с десяток в контактах.Вот реферал только один.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:40

Я всех победил. 17. :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:51

  Ratatui написав:Я всех победил. 17. :lol:

Драсте! У меня 32, причем дето 5х я вспомнить не могу
А мона в вндроиде как-то контакты для Мони залочить? Вернее подсунуть ему 4..5 любимых и хай радуется, а то без разрешения на контакты работать не будет, гадёныш любопытный :)
Востаннє редагувалось clientage в Пон 23 лип, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:53

  monobank_ua написав:
  Slx написав:

Больше всего меня отталкивает от этой конторы то, что сотрудники там врут и ТУПЯТ, рассказывая, что ничего такого в условиях нет даже если тыкаешь их носом в пункт правил. При чем тупят ЖЕСТКО в стиле "вы читали мое последнее сообщение с тем, что я написал?" будто оно имеет высшую силу в сравнении с подписываемым договором. "Для нас очень важно сохранить конфиденциальность ваших персональных данных" - шутка та еще.
https://monobank.com.ua/umovy


Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.


когда гасить р2р , если сегодня
из ИБ откуда платил
дата и время операции23.07.2018 15:46:01
дата проведения по счету23.07.2018 16:06:54
на карте Моно висит все еще долг :!:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:22

Re: Monobank

  clientage написав:а то без разрешения на контакты работать не будет, гадёныш любопытный

У мене працює.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:39

  klug написав:
  clientage написав:а то без разрешения на контакты работать не будет, гадёныш любопытный

У мене працює.

ну даа, ток все время просит разрешить доступ :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:56

  clientage написав:
  klug написав:
  clientage написав:а то без разрешения на контакты работать не будет, гадёныш любопытный

У мене працює.

ну даа, ток все время просит разрешить доступ :(

Лише на одній вкладці, мені не критично. Можна і кастомний список підсунути, але чи будете ви морочитись з рутом, XPosed, плагінами?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:00

  klug написав:
  clientage написав:ну даа, ток все время просит разрешить доступ :(

Лише на одній вкладці, мені не критично. Можна і кастомний список підсунути, але чи будете ви морочитись з рутом, XPosed, плагінами?

Согласен на плагинчик без рута тока :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 804805806807>
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