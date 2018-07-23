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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:01

  clientage написав:
  klug написав:
  clientage написав:а то без разрешения на контакты работать не будет, гадёныш любопытный

У мене працює.

ну даа, ток все время просит разрешить доступ :(

Странно, у меня не просит. Спецом проверил, у моно доступа к контактам нет, один раз попросил, получил отказ и успокоился
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:24

Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.[/quote]

когда гасить р2р , если сегодня
из ИБ откуда платил
дата и время операции23.07.2018 15:46:01
дата проведения по счету23.07.2018 16:06:54
на карте Моно висит все еще долг :!:[/quote]

в 23-19 пришло оповещение от монобанк - платеж дошел - написано mono_outpay
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:34

  ВАМ написав:Странно, у меня не просит. Спецом проверил, у моно доступа к контактам нет, один раз попросил, получил отказ и успокоился

У інших платежах запитує після кожного нового запуску додатку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 804805806807
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