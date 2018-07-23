Согласен на плагинчик без рута тока
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:00
Согласен на плагинчик без рута тока
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:01
Странно, у меня не просит. Спецом проверил, у моно доступа к контактам нет, один раз попросил, получил отказ и успокоился
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:24
Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.[/quote]
когда гасить р2р , если сегодня
из ИБ откуда платил
дата и время операции23.07.2018 15:46:01
дата проведения по счету23.07.2018 16:06:54
на карте Моно висит все еще долг [/quote]
в 23-19 пришло оповещение от монобанк - платеж дошел - написано mono_outpay
никому не верю
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:34
У інших платежах запитує після кожного нового запуску додатку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 лип, 2018 05:01
Re: Monobank
Выезжающие на пмж ещё кредитный лимит не прихватывали? Что в этом случае делать моня будет? Суровым договором подотрется?
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:01
Дык это с любым банком может случится. Кстати вчера показывали статистику Израиля. Украина входит в 4ку по репатриантам за пол года. Но вот почему туда попала Франция для меня осталось вопросом.
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:08
А если до Путина то это вообще дохлый номер..
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