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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 805806807808 Додано: Вів 24 лип, 2018 13:42 Slx написав: monobank_ua написав: Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.

Спасибо за ответ, но почему вместо этих слов Служба Поддержки отвечает, что "треті особи в даному випадку - це уповноважені організації, які відповідно до законодавства можуть робити офіційний запит" и "даний пункт не припускає іншого тлумачення"?

Пока нельзя выставить настройку отказа от получения звонков о чужих долгах и настройку списка номеров для предупреждения (если желаю) - данные пункты сложно рассматривать в контексте выгоды, а скорее наоборот.



Вы планируете в ближайшем будущем рассмотреть данные Умови Договору (надання будь-яким третім особам будь-яку інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору; інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком) и уточнить их согласно предложенным настройкам? Спасибо за ответ, но почему вместо этих слов Служба Поддержки отвечает, что "треті особи в даному випадку - це уповноважені організації, які відповідно до законодавства можуть робити офіційний запит" и "даний пункт не припускає іншого тлумачення"?Пока нельзя выставить настройку отказа от получения звонков о чужих долгах и настройку списка номеров для предупреждения (если желаю) - данные пункты сложно рассматривать в контексте выгоды, а скорее наоборот.Вы планируете в ближайшем будущем рассмотреть данные Умови Договору (надання будь-яким третім особам будь-яку інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору; інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком) и уточнить их согласно предложенным настройкам?

А насколько я знаю, то, в соотв. с З-ом об Информации, третьи лица могут получать к-л инф-ю обо мне только дав подписку о неразглашении её дальше. Я точно знаю, шо мой контакт-лист у мабиле такой подписки относительно меня не давал. Коллекторы -- дают подобную расписку в связи со своей служебной деятельностью.

За сим, предлагаю Моне прекратить этот кардебалет с типазаботой о моей просрочке, берите с меня сразу 3х-кратный штраф, я разрешаю только оставьте мою личную жисть в покое

ПС. Я не против дать контакты 1..2 доверенных лиц, даж расписки от них получить/принести. Но оту отсебятину Мони требую убрать из ДКБО А насколько я знаю, то, в соотв. с З-ом об Информации, третьи лица могут получать к-л инф-ю обо мне только дав подписку о неразглашении её дальше. Я точно знаю, шо мой контакт-лист у мабиле такой подписки относительно меня не давал. Коллекторы -- дают подобную расписку в связи со своей служебной деятельностью.За сим, предлагаю Моне прекратить этот кардебалет с типазаботой о моей просрочке, берите с меня сразу 3х-кратный штраф, я разрешаютолько оставьте мою личную жисть в покоеПС. Я не против дать контакты 1..2 доверенных лиц, даж расписки от них получить/принести. Но оту отсебятину Мони требую убрать из ДКБО ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24987 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2003 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лип, 2018 16:36 clientage



Недавно в мордокниге телефон больного Кивы выкладывали. Можно его для моно забить в друзья и пусть лысому названивают. Недавно в мордокниге телефон больного Кивы выкладывали. Можно его для моно забить в друзья и пусть лысому названивают. Ratatui

Повідомлень: 5981 З нами з: 30.11.12 Подякував: 93 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лип, 2018 16:47

https://ubr.ua/finances/banking-sector/v-ukraine-pojavitsja-novaja-versija-mobilnoho-banka-3873501?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist Квесторе_поверніться Повідомлень: 25217 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 805806807808 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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