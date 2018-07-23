RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:42

  Slx написав:
  monobank_ua написав:
Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.

Спасибо за ответ, но почему вместо этих слов Служба Поддержки отвечает, что "треті особи в даному випадку - це уповноважені організації, які відповідно до законодавства можуть робити офіційний запит" и "даний пункт не припускає іншого тлумачення"?
Пока нельзя выставить настройку отказа от получения звонков о чужих долгах и настройку списка номеров для предупреждения (если желаю) - данные пункты сложно рассматривать в контексте выгоды, а скорее наоборот.

Вы планируете в ближайшем будущем рассмотреть данные Умови Договору (надання будь-яким третім особам будь-яку інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору; інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком) и уточнить их согласно предложенным настройкам?

А насколько я знаю, то, в соотв. с З-ом об Информации, третьи лица могут получать к-л инф-ю обо мне только дав подписку о неразглашении её дальше. Я точно знаю, шо мой контакт-лист у мабиле такой подписки относительно меня не давал. Коллекторы -- дают подобную расписку в связи со своей служебной деятельностью.
За сим, предлагаю Моне прекратить этот кардебалет с типазаботой о моей просрочке, берите с меня сразу 3х-кратный штраф, я разрешаю :mrgreen: только оставьте мою личную жисть в покое :evil:
ПС. Я не против дать контакты 1..2 доверенных лиц, даж расписки от них получить/принести. Но оту отсебятину Мони требую убрать из ДКБО :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24988
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2817 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:36

clientage

Недавно в мордокниге телефон больного Кивы выкладывали. Можно его для моно забить в друзья и пусть лысому названивают. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 30.11.12
Подякував: 93 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:47

Тільки 23% лімітів на Моні зїдають
https://ubr.ua/finances/banking-sector/v-ukraine-pojavitsja-novaja-versija-mobilnoho-banka-3873501?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Хто не користується ліміти слід різати. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:57

в вашому посиланні багато спаммерського сміття
підказка - то все можна удаляти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:05

  greenozon написав:в вашому посиланні багато спаммерського сміття
підказка - то все можна удаляти

Нехай буде так.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:52

Щось я не знаходжу за посиланням інформацію про використання лімітів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 805806807808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, IGNAT, imlex, klug, tano, vitaliy1111, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58385)
24.07.2018 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.