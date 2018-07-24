У мене лише для липневих покупок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:53
У мене лише для липневих покупок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:22
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:26
Пункт 3 тоже не работает (Пополнение с зарубежных карт). Приложение пишет, что только европейский мастеркард поддерживается. А это охват только 9% зарубежья, если считать по населению
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