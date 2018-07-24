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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 807808809810>
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:53

  maxim2014 написав:Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?

У мене лише для липневих покупок.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:22

  ukrmvs написав:для того, чтобы ему звонили, надо проштрафить платеж. а это огроменный минус в карму, то бишь в кредитную историю

Смотря какие сроки просрочек. Если по несколько дней, то, думаю, это наоборот плюс в кредитную историю
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:26

  maxim2014 написав:Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?

Пункт 3 тоже не работает (Пополнение с зарубежных карт). Приложение пишет, что только европейский мастеркард поддерживается. А это охват только 9% зарубежья, если считать по населению
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 00:22

Какой толк от именной карты?
Если я в Украине сижу, и никуда не выезжаю. Даже как допку использовать нельзя.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:44

Re: Monobank

klug написав:
  maxim2014 написав:Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?

У мене лише для липневих покупок.

Андроид или IOS? У меня - последний. Нет ни в июльских не в более старых.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:47

  mihasik написав:Какой толк от именной карты?
Если я в Украине сижу, и никуда не выезжаю. Даже как допку использовать нельзя.

Никакой на самом деле.
Единственный толк от нее - это для бронирования авто (обычную могут не принять).
В основном все берут для понта ее, типа, смотрите, моя, личная)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:53

Re: Monobank

maxim2014 написав:
klug написав:
  maxim2014 написав:Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?

У мене лише для липневих покупок.

Андроид или IOS? У меня - последний. Нет ни в июльских не в более старых.

Написал им - приняли заявку и обещали в течении суток отписаться
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:34

  maxim2014 написав:Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?


2. Выписка

В деталях платежа теперь отображается статистика трат по месяцам в разрезе каждого продавца, а также общая сумма трат.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:35

  mihasik написав:Какой толк от именной карты?
Если я в Украине сижу, и никуда не выезжаю. Даже как допку использовать нельзя.

в Украине - понты. тем более можно не свою фотку, а картинку мешка с картошкой поставить.
за свою свою жизнь за границей на фотку посмотрела лишь кассирша в супермаркете, и то из любопытства.
машины в аренду не брал)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:37

  safonovstanislav написав:
  ukrmvs написав:для того, чтобы ему звонили, надо проштрафить платеж. а это огроменный минус в карму, то бишь в кредитную историю

Смотря какие сроки просрочек. Если по несколько дней, то, думаю, это наоборот плюс в кредитную историю

если 5% от задолженности за месяц положил, то конечно плюсик. уже из свинорылов в олени переходишь) кормильцем банка считаешься.
звонить будут если ахтунг и за последние 62 дня вообще никакого платежа не было. это сразу дорого и минусовый рейтинг убки
ukrmvs
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