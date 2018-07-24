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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:53
maxim2014 написав:
Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?
У мене лише для липневих покупок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:22
ukrmvs написав:
для того, чтобы ему звонили, надо проштрафить платеж. а это огроменный минус в карму, то бишь в кредитную историю
Смотря какие сроки просрочек. Если по несколько дней, то, думаю, это наоборот плюс в кредитную историю
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safonovstanislav
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:26
maxim2014 написав:
Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?
Пункт 3 тоже не работает (Пополнение с зарубежных карт). Приложение пишет, что только европейский мастеркард поддерживается. А это охват только 9% зарубежья, если считать по населению
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Додано: Сер 25 лип, 2018 00:22
Какой толк от именной карты?
Если я в Украине сижу, и никуда не выезжаю. Даже как допку использовать нельзя.
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mihasik
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Додано: Сер 25 лип, 2018 06:44
klug написав: maxim2014 написав:
Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?
У мене лише для липневих покупок.
Андроид или IOS? У меня - последний. Нет ни в июльских не в более старых.
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maxim2014
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:47
mihasik написав:
Какой толк от именной карты?
Если я в Украине сижу, и никуда не выезжаю. Даже как допку использовать нельзя.
Никакой на самом деле.
Единственный толк от нее - это для бронирования авто (обычную могут не принять).
В основном все берут для понта ее, типа, смотрите, моя, личная)
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:53
maxim2014 написав: klug написав: maxim2014 написав:
Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?
У мене лише для липневих покупок.
Андроид или IOS? У меня - последний. Нет ни в июльских не в более старых.
Написал им - приняли заявку и обещали в течении суток отписаться
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maxim2014
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:34
maxim2014 написав:
Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?
2. Выписка
В деталях платежа теперь отображается статистика трат по месяцам в разрезе каждого продавца, а также общая сумма трат.
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ukrmvs
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:35
mihasik написав:
Какой толк от именной карты?
Если я в Украине сижу, и никуда не выезжаю. Даже как допку использовать нельзя.
в Украине - понты. тем более можно не свою фотку, а картинку мешка с картошкой поставить.
за свою свою жизнь за границей на фотку посмотрела лишь кассирша в супермаркете, и то из любопытства.
машины в аренду не брал)
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:37
safonovstanislav написав: ukrmvs написав:
для того, чтобы ему звонили, надо проштрафить платеж. а это огроменный минус в карму, то бишь в кредитную историю
Смотря какие сроки просрочек. Если по несколько дней, то, думаю, это наоборот плюс в кредитную историю
если 5% от задолженности за месяц положил, то конечно плюсик. уже из свинорылов в олени переходишь) кормильцем банка считаешься.
звонить будут если ахтунг и за последние 62 дня вообще никакого платежа не было. это сразу дорого и минусовый рейтинг убки
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