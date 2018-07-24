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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:05

Re: Monobank

Планшет с приложением моно сломался, телефон на винде. Как зайти в приложение?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:06

  ukrmvs написав:
  maxim2014 написав:Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?


2. Выписка

В деталях платежа теперь отображается статистика трат по месяцам в разрезе каждого продавца, а также общая сумма трат.

Я вкурсе как пункт звучит. У меня этот функционал недоступен
Востаннє редагувалось maxim2014 в Сер 25 лип, 2018 09:10, всього редагувалось 1 раз.
maxim2014
 
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andreyiskra
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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:15

Re: Monobank

Статистику показывает только по тем тратам, где есть картинка у продавца. Где картинки нету -нету и статистики.. ондроед
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:17

  Alex_ki написав:Статистику показывает только по тем тратам, где есть картинка у продавца. Где картинки нету -нету и статистики.. ондроед

У сильпо и мультиплекса картинки есть. Статистики - нет
maxim2014
 
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clientage Зображення запретил все работает .
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  #<1 ... 807808809810
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