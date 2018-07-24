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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:05
Планшет с приложением моно сломался, телефон на винде. Как зайти в приложение?
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andreyiskra
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:06
ukrmvs написав: maxim2014 написав:
Прислали письмо с описанием фишек новой версии. У меня пункт 2 почему-то отсутствует. У кого-то отображается доп информация в деталях платежа?
2. Выписка
В деталях платежа теперь отображается статистика трат по месяцам в разрезе каждого продавца, а также общая сумма трат.
Я вкурсе как пункт звучит. У меня этот функционал недоступен
Востаннє редагувалось maxim2014
в Сер 25 лип, 2018 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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maxim2014
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:08
andreyiskra
Ремонтировать планшет. Либо городить эмуляторы на ПК...
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Vorlon
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:15
Статистику показывает только по тем тратам, где есть картинка у продавца. Где картинки нету -нету и статистики.. ондроед
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Alex_ki
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:17
Alex_ki написав:
Статистику показывает только по тем тратам, где есть картинка у продавца. Где картинки нету -нету и статистики.. ондроед
У сильпо и мультиплекса картинки есть. Статистики - нет
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maxim2014
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:34
clientage
запретил все работает .
свинорыл
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yama
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