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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:55
chipmunk написав: otg написав:
А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?
В мене так і стоїть. Інсталював правда коли була фінсімка
Т.е. можно переставить симку на другой смартфон, инсталлировать там приложение, зайти...
А потом вернуть симку в свой смартфон, и приложение будет работать на обоих сразу?
Просто задумался, что будет, если телефон глюкнет... А тут конец месяца...
Кто как резервируется? Это ж не интернет-сайт, куда зайдешь с любого утюга...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:59
chipmunk написав: otg написав:
А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?
В мене так і стоїть. Інсталював правда коли була фінсімка
У меня др тема. Хочу поставить на СДМА телефон. Т.е финсимку, которая была в ДЖСМ телефоне в него не всунешь. Вот и думаю возможно ли это?
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otg
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:01
Люди, а зачем нужна симка для установки программы - вы чего?
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Vorlon
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:02
2% КБ в супермаркетах - это очень мало как для банка без отделений.
Но похоже, что клиенты, гоняющиеся за КБ - таки грейсовики все до единого. И у Моно не осталось выбора кроме как обрезать КБ.
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Viktor
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:03
Искатель написав:
Кто как резервируется?
Для погашения есть СЭП... с любого ВЭБ-утюга
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:03
Viktor написав:
2% КБ в супермаркетах - это очень мало как для банка без отделений.
Тем более, на фоне других акционных предложений от вечно-молодого.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:04
Viktor
Если быть точнее, то 1.62%.
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Amid
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:08
Искатель написав:
Просто задумался, что будет, если телефон глюкнет... А тут конец месяца...
Кто как резервируется? Это ж не интернет-сайт, куда зайдешь с любого утюга...
поставил на компе эмулятор и не парюсь. можно всегда зайти и без смарта.
мало того - я вообще карту оформлял с эмулятора.
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mephala
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:12
Amid
1,61% вы хотели написать наверное
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:20
Искатель написав: chipmunk написав: otg написав:
А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?
В мене так і стоїть. Інсталював правда коли була фінсімка
Т.е. можно переставить симку на другой смартфон, инсталлировать там приложение, зайти...
А потом вернуть симку в свой смартфон, и приложение будет работать на обоих сразу?
Просто задумался, что будет, если телефон глюкнет... А тут конец месяца...
Кто как резервируется? Это ж не интернет-сайт, куда зайдешь с любого утюга...
Есть еще тумбы для пополнения...Забудьте про симкарту для приложений под андроид...
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