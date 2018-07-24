RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 809810811812>
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:55

  chipmunk написав:
  otg написав:А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?

В мене так і стоїть. Інсталював правда коли була фінсімка


Т.е. можно переставить симку на другой смартфон, инсталлировать там приложение, зайти...
А потом вернуть симку в свой смартфон, и приложение будет работать на обоих сразу?

Просто задумался, что будет, если телефон глюкнет... А тут конец месяца...
Кто как резервируется? Это ж не интернет-сайт, куда зайдешь с любого утюга...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 22.02.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:59

  chipmunk написав:
  otg написав:А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?

В мене так і стоїть. Інсталював правда коли була фінсімка
У меня др тема. Хочу поставить на СДМА телефон. Т.е финсимку, которая была в ДЖСМ телефоне в него не всунешь. Вот и думаю возможно ли это?
otg
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:01

Re: Monobank

Люди, а зачем нужна симка для установки программы - вы чего? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 5763
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:02

Re: Monobank

2% КБ в супермаркетах - это очень мало как для банка без отделений.
Но похоже, что клиенты, гоняющиеся за КБ - таки грейсовики все до единого. И у Моно не осталось выбора кроме как обрезать КБ.
Viktor
 
Повідомлень: 175
З нами з: 23.05.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:03

Re: Monobank

  Искатель написав:Кто как резервируется?

Для погашения есть СЭП... с любого ВЭБ-утюга :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25009
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:03

  Viktor написав:2% КБ в супермаркетах - это очень мало как для банка без отделений.

Тем более, на фоне других акционных предложений от вечно-молодого.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:04

Viktor
Если быть точнее, то 1.62%.
Amid
 
Повідомлень: 731
З нами з: 12.06.08
Подякував: 64 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:08

  Искатель написав:Просто задумался, что будет, если телефон глюкнет... А тут конец месяца...
Кто как резервируется? Это ж не интернет-сайт, куда зайдешь с любого утюга...

поставил на компе эмулятор и не парюсь. можно всегда зайти и без смарта.
мало того - я вообще карту оформлял с эмулятора.
mephala
 
Повідомлень: 3329
З нами з: 07.04.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:12

Amid
1,61% вы хотели написать наверное :?
Vorlon
 
Повідомлень: 5763
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:20

  Искатель написав:
  chipmunk написав:
  otg написав:А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?

В мене так і стоїть. Інсталював правда коли була фінсімка


Т.е. можно переставить симку на другой смартфон, инсталлировать там приложение, зайти...
А потом вернуть симку в свой смартфон, и приложение будет работать на обоих сразу?

Просто задумался, что будет, если телефон глюкнет... А тут конец месяца...
Кто как резервируется? Это ж не интернет-сайт, куда зайдешь с любого утюга...

Есть еще тумбы для пополнения...Забудьте про симкарту для приложений под андроид...
isen
 
Повідомлень: 213
З нами з: 21.12.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 809810811812>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Gost2013, liliya_logical, octopus, Stringer, Кочевник і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.