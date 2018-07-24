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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:42
Искатель написав:
Т.е. можно переставить симку на другой смартфон, инсталлировать там приложение, зайти...
А потом вернуть симку в свой смартфон, и приложение будет работать на обоих сразу?
Можно и на одном смарте обслуживать кучу экков, просто каждый раз нуна выходить из одного и логинится под другим (др. номер тел.), вводя новый пароль из СМС, которые ж могут приходить на СИМки в обычных телепонах.
В апликухе ж есть Ещё/Выход, попробуйте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:43
Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:19
так Спортивные запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..
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emeta
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:21
emeta написав:
так Спортивные
запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..
обещали в следующей версии
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Bosstone
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:35
Bosstone написав: emeta написав:
так Спортивные
запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..
обещали в следующей версии
На лижах кроки рахуються?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:47
emeta написав:
так Спортивные
запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..
Там бегать низзя, то ходить... тапочек хватит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:47
На лижах кроки рахуються?
Вот стою на асфальте я
в лыжи обутый....
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justit
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:51
justit написав:
На лижах кроки рахуються?
Вот стою на асфальте я
в лыжи обутый....
все что двигается со скоростью выше 5 км в час и имеет шаг меньше 50 см будет считаться фикцией и на повышенную ставку не потянет
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:55
sens написав: justit написав:
На лижах кроки рахуються?
Вот стою на асфальте я
в лыжи обутый....
все что двигается со скоростью выше 5 км в час и имеет шаг меньше 50 см будет считаться фикцией и на повышенную ставку не потянет
А дето проскакивала инф-фа, шо некоторые браслеты могут ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ др. активность в шаги, а потом уже сливать эту лабуду в ГФит
ну западло же выходит: чел каждое утро с Трои бегает на Труханов и обратно и ему за это ничо не будет.
А я думал 2й кармашек ему пришить для своего смарта
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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