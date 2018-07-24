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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 809810811812
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:42

Re: Monobank

  Искатель написав:Т.е. можно переставить симку на другой смартфон, инсталлировать там приложение, зайти...
А потом вернуть симку в свой смартфон, и приложение будет работать на обоих сразу?

Можно и на одном смарте обслуживать кучу экков, просто каждый раз нуна выходить из одного и логинится под другим (др. номер тел.), вводя новый пароль из СМС, которые ж могут приходить на СИМки в обычных телепонах.
В апликухе ж есть Ещё/Выход, попробуйте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:43

Зе Интервьюер Бизнес с Дубилетом

Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:19

так Спортивные запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:21

  emeta написав:так Спортивные запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..

обещали в следующей версии
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:35

  Bosstone написав:
  emeta написав:так Спортивные запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..

обещали в следующей версии

На лижах кроки рахуються? :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:47

  emeta написав:так Спортивные запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..

Там бегать низзя, то ходить... тапочек хватит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:47

На лижах кроки рахуються? :)


Вот стою на асфальте я
в лыжи обутый....

:-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:51

  justit написав:
На лижах кроки рахуються? :)


Вот стою на асфальте я
в лыжи обутый....

:-)

все что двигается со скоростью выше 5 км в час и имеет шаг меньше 50 см будет считаться фикцией и на повышенную ставку не потянет :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:55

  sens написав:
  justit написав:
На лижах кроки рахуються? :)


Вот стою на асфальте я
в лыжи обутый....

:-)

все что двигается со скоростью выше 5 км в час и имеет шаг меньше 50 см будет считаться фикцией и на повышенную ставку не потянет :mrgreen:

А дето проскакивала инф-фа, шо некоторые браслеты могут ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ др. активность в шаги, а потом уже сливать эту лабуду в ГФит :)
ну западло же выходит: чел каждое утро с Трои бегает на Труханов и обратно и ему за это ничо не будет.
А я думал 2й кармашек ему пришить для своего смарта :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 809810811812
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