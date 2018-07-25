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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20
_Slava_ написав:
Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.
Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
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Viktor
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:24
Viktor написав:
Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
Да ему пофиг, он дело делает... своё, любимое
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:33
Viktor написав:
Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
Дружина на Майбаху?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:09
andreyiskra написав:
Планшет с приложением моно сломался, телефон на винде. Как зайти в приложение?
никак. либо андроид старше 4.4 либо иос старше 5
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:10
otg написав:
А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?
можно. главное чтоб финансовый был под рукой если придется перезаходить
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:12
emeta написав:
так Спортивные
запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..
нет. в версии ИК нет. Возможно будет в "Леопольде")
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