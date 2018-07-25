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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20

  _Slava_ написав:Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.


Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:24

Re: Monobank

  Viktor написав:Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.

Да ему пофиг, он дело делает... своё, любимое :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:33

Re: Monobank

  Viktor написав:Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.

Дружина на Майбаху?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:09

  andreyiskra написав:Планшет с приложением моно сломался, телефон на винде. Как зайти в приложение?

никак. либо андроид старше 4.4 либо иос старше 5
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:10

  otg написав:А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?

можно. главное чтоб финансовый был под рукой если придется перезаходить
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:12

  emeta написав:так Спортивные запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..

нет. в версии ИК нет. Возможно будет в "Леопольде")
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:21

Re: Monobank

Yfyrf написав:Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
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У меня лучше. Купил продуктов. Супер продуктовый, а мсс как у какой-то мелкой ерунды.
Свинорыл 80lvl
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