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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20
_Slava_ написав:
Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.
Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:24
Viktor написав:
Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
Да ему пофиг, он дело делает... своё, любимое
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:33
Viktor написав:
Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
Дружина на Майбаху?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:09
andreyiskra написав:
Планшет с приложением моно сломался, телефон на винде. Как зайти в приложение?
никак. либо андроид старше 4.4 либо иос старше 5
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:10
otg написав:
А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?
можно. главное чтоб финансовый был под рукой если придется перезаходить
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:12
emeta написав:
так Спортивные
запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..
нет. в версии ИК нет. Возможно будет в "Леопольде")
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:21
Yfyrf написав:Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
Цирк!
У меня лучше. Купил продуктов. Супер продуктовый, а мсс как у какой-то мелкой ерунды.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 17:37
clientage написав: Slx написав: monobank_ua написав:
[quote]
Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.
Спасибо за ответ, но почему вместо этих слов Служба Поддержки отвечает, что "треті особи в даному випадку - це уповноважені організації, які відповідно до законодавства можуть робити офіційний запит" и "даний пункт не припускає іншого тлумачення"?
Пока нельзя выставить настройку отказа от получения звонков о чужих долгах и настройку списка номеров для предупреждения (если желаю) - данные пункты сложно рассматривать в контексте выгоды, а скорее наоборот.
Вы планируете в ближайшем будущем рассмотреть данные Умови Договору (надання будь-яким третім особам будь-яку інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору; інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком) и уточнить их согласно предложенным настройкам?
А насколько я знаю, то, в соотв. с З-ом об Информации, третьи лица могут получать к-л инф-ю обо мне только дав подписку о неразглашении её дальше. Я точно знаю, шо мой контакт-лист у мабиле такой подписки относительно меня не давал. Коллекторы -- дают подобную расписку в связи со своей служебной деятельностью.
За сим, предлагаю Моне прекратить этот кардебалет с типазаботой о моей просрочке, берите с меня сразу 3х-кратный штраф, я разрешаю
только оставьте мою личную жисть в покое
ПС. Я не против дать контакты 1..2 доверенных лиц, даж расписки от них получить/принести. Но оту отсебятину Мони требую убрать из ДКБО
[/quote]Вас не смущает что новый, недавно принятый закон вообще позволяет менять ставку по кредитным договорам в сторону увеличения и масса других "по новому"?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 17:46
Viktor написав: _Slava_ написав:
Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.
Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
Возможно представитель поколения Y, у них другие ценности, точно не квартиры и машины.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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