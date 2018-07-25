Додано: Сер 25 лип, 2018 17:37

clientage написав: Slx написав: monobank_ua написав: [quote]

Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный. [quote]Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.

Спасибо за ответ, но почему вместо этих слов Служба Поддержки отвечает, что "треті особи в даному випадку - це уповноважені організації, які відповідно до законодавства можуть робити офіційний запит" и "даний пункт не припускає іншого тлумачення"?

Пока нельзя выставить настройку отказа от получения звонков о чужих долгах и настройку списка номеров для предупреждения (если желаю) - данные пункты сложно рассматривать в контексте выгоды, а скорее наоборот.



Вы планируете в ближайшем будущем рассмотреть данные Умови Договору (надання будь-яким третім особам будь-яку інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору; інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком) и уточнить их согласно предложенным настройкам? Спасибо за ответ, но почему вместо этих слов Служба Поддержки отвечает, что "треті особи в даному випадку - це уповноважені організації, які відповідно до законодавства можуть робити офіційний запит" и "даний пункт не припускає іншого тлумачення"?Пока нельзя выставить настройку отказа от получения звонков о чужих долгах и настройку списка номеров для предупреждения (если желаю) - данные пункты сложно рассматривать в контексте выгоды, а скорее наоборот.Вы планируете в ближайшем будущем рассмотреть данные Умови Договору (надання будь-яким третім особам будь-яку інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору; інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком) и уточнить их согласно предложенным настройкам?

А насколько я знаю, то, в соотв. с З-ом об Информации, третьи лица могут получать к-л инф-ю обо мне только дав подписку о неразглашении её дальше. Я точно знаю, шо мой контакт-лист у мабиле такой подписки относительно меня не давал. Коллекторы -- дают подобную расписку в связи со своей служебной деятельностью.За сим, предлагаю Моне прекратить этот кардебалет с типазаботой о моей просрочке, берите с меня сразу 3х-кратный штраф, я разрешаютолько оставьте мою личную жисть в покоеПС. Я не против дать контакты 1..2 доверенных лиц, даж расписки от них получить/принести. Но оту отсебятину Мони требую убрать из ДКБО[/quote]Вас не смущает что новый, недавно принятый закон вообще позволяет менять ставку по кредитным договорам в сторону увеличения и масса других "по новому"?