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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20

  _Slava_ написав:Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.


Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:24

Re: Monobank

  Viktor написав:Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.

Да ему пофиг, он дело делает... своё, любимое :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:33

Re: Monobank

  Viktor написав:Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.

Дружина на Майбаху?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:09

  andreyiskra написав:Планшет с приложением моно сломался, телефон на винде. Как зайти в приложение?

никак. либо андроид старше 4.4 либо иос старше 5
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:10

  otg написав:А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?

можно. главное чтоб финансовый был под рукой если придется перезаходить
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:12

  emeta написав:так Спортивные запустили в новой версии или нет?
уже и кеды прикупил..

нет. в версии ИК нет. Возможно будет в "Леопольде")
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:21

Re: Monobank

Yfyrf написав:Ну бред же ) Пошел в аптеке таблетки купил. Операция в приложении - Продукты и супермаркеты. Ну как так-то? Я еще понимаю в Розетке что-нибудь покупал - они торгуют чем попало. Но это же аптека, а-п-т-е-к-а! Какие в задницу продукты?
Цирк!
У меня лучше. Купил продуктов. Супер продуктовый, а мсс как у какой-то мелкой ерунды.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:37

Re: Monobank

clientage написав:
  Slx написав:
  monobank_ua написав:[quote]
Мы беспокоимся о наших Клиентах, не хотим, чтобы они переплачивали ( а именно платили 6.4 % на сумму задолженности ), поэтому в отсутствии связи с Клиентом через основные каналы, банк может прибегнуть к контакту из телефонной книги для того, чтобы предупредить Клиента о том, что необходимо внести срочно сумму средств, чтобы процент снова был минимальный.

Спасибо за ответ, но почему вместо этих слов Служба Поддержки отвечает, что "треті особи в даному випадку - це уповноважені організації, які відповідно до законодавства можуть робити офіційний запит" и "даний пункт не припускає іншого тлумачення"?
Пока нельзя выставить настройку отказа от получения звонков о чужих долгах и настройку списка номеров для предупреждения (если желаю) - данные пункты сложно рассматривать в контексте выгоды, а скорее наоборот.

Вы планируете в ближайшем будущем рассмотреть данные Умови Договору (надання будь-яким третім особам будь-яку інформацію, що стосується банківських послуг та умов Договору; інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком) и уточнить их согласно предложенным настройкам?

А насколько я знаю, то, в соотв. с З-ом об Информации, третьи лица могут получать к-л инф-ю обо мне только дав подписку о неразглашении её дальше. Я точно знаю, шо мой контакт-лист у мабиле такой подписки относительно меня не давал. Коллекторы -- дают подобную расписку в связи со своей служебной деятельностью.
За сим, предлагаю Моне прекратить этот кардебалет с типазаботой о моей просрочке, берите с меня сразу 3х-кратный штраф, я разрешаю :mrgreen: только оставьте мою личную жисть в покое :evil:
ПС. Я не против дать контакты 1..2 доверенных лиц, даж расписки от них получить/принести. Но оту отсебятину Мони требую убрать из ДКБО :evil:[/quote]Вас не смущает что новый, недавно принятый закон вообще позволяет менять ставку по кредитным договорам в сторону увеличения и масса других "по новому"?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:46

  Viktor написав:
  _Slava_ написав:Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.


Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.

Возможно представитель поколения Y, у них другие ценности, точно не квартиры и машины.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:55

Re: Monobank

cds77 написав:
  Viktor написав:
  _Slava_ написав:Смотрели? Интересный собеседник, но интервью слабенькое.


Скромняга такой этот Дима. На СуперБ ездит, квартиры арендует. Но бюджет семьи 5-7кк баксов, все же,не скромный.

Возможно представитель поколения Y, у них другие ценности, точно не квартиры и машины.

Ну дык а что... машина возит и всем устраивает. Квартира - ну кто ж его знает где завтра окажешься.
У меня тот-же подход, только бюджет намного скромнее
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